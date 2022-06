退役足球 球星貝克漢(David Beckham)和小女兒哈波(Harper Beckham)今天一同出席威尼斯電影 活動,父女倆簽著手亮相看起來相當親密。

貝克漢和妻子維多莉亞(Victoria)婚後生下了3男1女,分別為21歲的布魯克林(Brooklyn Beckham)、19歲的羅密歐(Romeo Beckham)和17歲的克魯茲 (Cruz Beckham)和10歲的哈波。

貝克漢穿著一身價值將近500萬台幣(約16.8萬美元)的西裝,牽著寶貝女兒出席威尼斯電影活動,女兒哈波則是穿著粉紫色的長洋裝,和爸爸有說有笑地入場,從兩人臉上燦爛的笑容可知,父女倆感情非常緊密。

