世足小組賽看點 梅西、萊萬巔峰對決 C羅那組都是恩怨

萊萬。（歐新社）

2022年卡達世界杯小組抽籤儀式在多哈進行，32支球隊被抽至8個小組。與往屆世界杯不同，卡達世界杯並沒有出現傳統意義上的「死亡之組」，但仍不乏看點。

看點1／東道主卡達 手氣太差

身為2022年世界杯東道主，卡達首次參加世界杯正賽。不過，即將上演世界杯首秀的卡達籤運不佳，以一檔球隊的身分參與抽籤，抽到的幾乎是二檔、三檔、四檔中的最強球隊。荷蘭是歐洲傳統勁旅，塞內加爾是非洲杯冠軍，厄瓜多則是世預賽南美區第4名，面對以上3個對手，東道主場場都是硬仗。

看點2／英法巴阿 抽到上上籤

除了東道主卡達，一檔球隊中的其餘7支強隊都有一定的奪冠希望。從抽籤結果來看，英格蘭、法國、巴西 、阿根廷4支球隊無疑都抽到了上籤，小組出線問題不大。

英格蘭與伊朗、美國同組，另一個對手將在威爾士、蘇格蘭、烏克蘭之間產生，雖然很可能出現英國德比，但考慮到「三獅軍團」在2020歐洲杯上不俗的表現，有望輕鬆晉級淘汰賽。衛冕冠軍法國與丹麥、突尼西亞同組，另一個對手是澳洲/阿聯酋與秘魯之間的勝者，同樣不會在小組賽受到太大挑戰。

「五星巴西」的小組賽對手包括塞爾維亞、瑞士、喀麥隆，其中塞爾維亞、瑞士是2018年世界杯小組賽的老對手，小組出線無虞。阿根廷將在小組賽對陣沙特、墨西哥、波蘭，出線的難度並不大，唯一的看點將是阿根廷對陣波蘭，兩隊頭號球星梅西（Lionel Messi）、萊萬（Robert Lewandowski）上演巔峰對決。

梅西。（路透）

看點3／E組德國 強碰西班牙

如果說小組賽最受矚目的強強對話，非德國對陣西班牙莫屬。兩隊的同組對手包括日本以及哥斯達黎加、紐西蘭之間的勝者。

德國、西班牙同為世界足壇傳統強隊，均拿過世界杯冠軍，也有各自鮮明的技戰術打法，雙方上一次在世界杯舞台遭遇是2010年南非世界杯半決賽，西班牙1：0淘汰德國，並最終捧起大力神杯。不出意外，兩隊將在卡達世界杯攜手小組出線。

看點4／C羅所在H組都是恩怨

C羅。（歐新社）

H組的4支球隊包括葡萄牙、迦納、烏拉圭、南韓 ，是整體實力最為接近的一個小組，出線形勢充滿懸念。而在過往幾屆世界杯賽場上，4隊之間多少都有些恩怨。

2002年韓日世界杯，葡萄牙必須擊敗南韓才有機會出線。比賽過程出乎很多人意料，兩名葡萄牙球員先後被罰下，朴智星完成絕殺，葡萄牙最終止步小組賽。20年後，同樣是在亞洲舉辦的世界杯，葡萄牙、南韓再次在小組賽遭遇。

2010年南非世界杯，烏拉圭曾先後在1/8決賽、1/4決賽淘汰南韓和迦納。2014年巴西世界杯，葡萄牙曾與迦納同組，並以2：1擊敗對手，但兩隊攜手出局；2018年的俄羅斯世界杯，葡萄牙、烏拉圭在1/8決賽遭遇，葡萄牙1：2失利，止步16強。

考慮到過往世界杯交手的恩怨因素，等到卡達世界杯開打，恐怕H組的每場比賽都會充滿火藥味。