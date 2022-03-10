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歐冠／本澤馬帽子戲法 皇馬逆轉大巴黎

體育新聞組／綜合報導
本澤馬帽子戲法，率領皇馬逆轉巴黎聖日耳曼。（路透）
本澤馬帽子戲法，率領皇馬逆轉巴黎聖日耳曼。（路透）

歐冠16強決賽次回合展開爭奪，皇家馬德里主場3：1力克巴黎聖日耳曼，姆巴佩（Kylian Mbappé）雖先拔頭籌，且全場踢進3球，但只有一球算數。而本澤馬（Karim Benzema）在下半場演出帽子戲法，甚至在兩分鐘內連續進球，逆轉戰局。皇馬以總分3：2翻盤晉級。

上半場第39分鐘，內馬爾（Neymar）直傳，姆巴佩突入禁區邊緣內射入左下角。但稍後同樣的戲本，姆巴佩的進球被判越位不算。下半場姆巴佩的進球也同樣被判無效。

皇馬在下半場第61分鐘扳平，本澤馬小禁區前推射破門。第76分鐘，本澤馬小禁區前勁射打中對方球員偏轉入網。兩分鐘後，本澤馬再於禁區邊緣內第一時間捅射入右下角，至此大勢底定。

巴黎最近5年在歐冠上3次被逆轉。2016-17賽季16強決賽，巴黎首回合4：0大勝巴薩，第二回合卻1：6慘敗。2018-19賽季16強決賽，巴黎客場2：0擊敗曼聯，回到主場卻1：3輸球被淘汰。現在，巴黎又在歐冠16強決賽被皇馬逆轉。

另一場16強決賽，曼城主場0：0戰平葡萄牙體育，曼城熱蘇斯（Gabriel Jesus）雖攻進球但被判無效。曼城以總分5：0晉級八強。

本澤馬演出帽子戲法，獨進三球。（歐新社）
本澤馬演出帽子戲法，獨進三球。（歐新社）

巴黎聖日耳曼 皇家

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