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足球專欄／告別阿布 切爾西還有「鈔能力」？

易起民
俄烏開戰後，切爾西隊老闆阿布拉莫維奇宣布出售球隊；圖為一名男子走過斯坦福橋入口處展示的球員照片。（路透）
俄烏開戰後，切爾西隊老闆阿布拉莫維奇宣布出售球隊；圖為一名男子走過斯坦福橋入口處展示的球員照片。（路透）

隨著普丁揮軍入侵烏克蘭，西方國家也在各領域抵制俄羅斯。在足球世界中，國際足總（FIFA）祭出禁令，將俄羅斯國家隊踢出世界杯；歐洲足總（UEFA）也宣布，禁止俄羅斯俱樂部參加歐冠、歐聯賽事。

而最讓人震撼的是，英超切爾西隊老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）在壓力下，宣布將出售球隊，並將所得捐給慈善機構。阿布入主19年來，切爾西共贏得了21座冠軍，包括2座歐冠、2座歐聯、5座英超，完成了各項賽事的大滿貫，將「藍軍」從英超中流拉拔成世界級豪門。他的經營模式更對英超，乃至於整個足壇造成巨大的影響。

一個詞總結阿布成功的秘訣，那就是「鈔能力」。在他2003年買下俱樂部後，前4個賽季就在球隊身上花了5億英鎊買人。隔年，他請來了穆里尼奧（José Mourinho）擔任主教練，這位「特別的一個」剛率領波圖拿下歐冠，正是意氣風發、狂傲不羈的時候。登陸英倫的他，立刻打破英超曼聯、阿森納兩強相爭的格局，連續兩季帶領切爾西拿下桂冠。雖然很可惜未能染指歐冠，但穆帥已在藍軍的骨幹上深深地刻上了「鐵血」的烙印。

阿布這套經營模式，成為當今金元足球的先河。在他之後，中東的石油富豪陸續進入曼城、大巴黎等球隊，轉會費屢創新高，球員薪資也節節高升。而國外資本的投入，則讓優秀球員紛紛加入、轉播權利金水漲船高、更多投資者入局，最終英超成為了最大的受益者。

為了限制切爾西這類的土豪亂花錢，UEFA推出了財政公平競爭法案，對俱樂部的虧損進行嚴格的控制。阿布則大筆一揮將切爾西所有的債務，轉變成俱樂部對他個人的借款。累積到現在，這筆錢已高達15億英鎊。而為了不給出售後的球隊留下負擔，他又宣布免除這筆債務，「這從來不是生意或金錢的問題，而是對比賽和俱樂部最純粹的熱情」。

去年，切爾西的新一代青年軍，在主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）率領下拿下隊史第二座歐冠。隨著這一批球員逐漸成熟，藍軍在未來的兩、三年可望保有很強的競爭力。不過，如今老闆換人，新經營團隊的理念、目標是什麼？是否會像阿布這樣大方？都讓切爾西的未來充滿不確定性。

阿布的投入，讓切爾西快速成為歐洲豪門。圖為2012年，阿布舉起切爾西首座歐冠獎杯...
阿布的投入，讓切爾西快速成為歐洲豪門。圖為2012年，阿布舉起切爾西首座歐冠獎杯。（路透）

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