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足球專欄／維尼修斯 皇馬下一顆巨星

易起民
維尼修斯本季的成長，讓他身價飆破1億歐元。（美聯社）
維尼修斯本季的成長，讓他身價飆破1億歐元。（美聯社）

在德國轉會市場網站上，皇馬小將維尼修斯（Vinicius Junior）身價飆上1億歐元，僅次於姆巴佩（Kylian Mbappe）、哈蘭德（Erling Haaland），成為足壇價值第三高的球員。本賽季，他為皇馬在各項賽事共出場27次，打進15球9助攻。究竟這位來自巴西的21歲邊鋒，如何在短短半個賽季裡取得巨大進步，讓人刮目相看呢？

1.天賦異稟

維尼修斯速度快、爆發力強，剛到皇馬時，雖然技術還很稚嫩，就常在場上用速度生吃對手。另外，他有著巴西球員特有的球感，加上出身街頭，經常用一些花俏炫目的動作戲耍對手。本季他成為西甲「過人王」，不僅能在陣地戰時殺入禁區，製造得分機會；還能在反擊時一騎絕塵，直搗黃龍。

2.精心培養

巴西出產無數足球天才，其中，維尼修斯被譽為00後最有天分的球員之一。他年紀輕輕就在巴西豪門佛拉門戈亮相，吸引了皇馬的注意。17歲時，他被皇馬以4500萬歐元轉會費買下。由於未滿18歲的球員是不可以跨國轉會的，皇馬提前一年買下他，讓他留在佛拉門戈踢球，並為他量身打造成長計畫。這份計畫不只有體格、球技上的訓練，還包括學習西語、理解歐洲戰術等各方面準備，讓他加盟後更容易適應。

3.努力不懈

維尼修斯剛來的時候，皇馬鋒線青黃不接，給了他許多出場的機會。前兩季，維尼修斯雖然天賦出色，但也被批評只會低頭踢球，不懂得傳給空檔的隊友，射門更是離譜。但今年他的射門突飛猛進，進球數早已超越前兩季的總和。究竟是什麼原因讓他脫胎換骨？歸根究柢，來自於面對批評聲他從來沒有膽怯，變得縛手縛腳，反而持續練習，終於迎來了蛻變。

4.隊友支持

歐冠三連霸的這批骨幹，對維尼修斯的成長也很重要，首先是本澤馬（Karim Benzema）發揮母雞帶小雞的作用，將經驗傳授給維尼修斯；第二位是巴西同鄉卡塞米羅（Carlos Casemiro），巴西球員過去給人的印象是天份高，但愛玩、訓練不夠努力。可是卡塞米羅不同，他私生活簡單、訓練刻苦，經常拉著這群巴西小老弟上健身房。正是跟在這群傳奇球員的身邊學習，才讓維尼修斯本季有這麼大的進步。

巴西 健身 足球

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