足球專欄／梅西已圓夢 金球只是錦上添花

梅西七度獲得金球獎，刷新紀錄。(Getty Images)

足球 巨星梅西 （Leo Messi）再度拿下金球獎 ，這是他生涯第七座大獎，將歷史紀錄推向新高。

他在頒獎典禮上說，自己能獲獎「很大程度是因為阿根廷在美洲杯上的成就」。確實，論榮譽，他比不上連拿歐冠、歐洲杯的若日尼奧（Jorginho）；論數據，他比不上萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。雖然美洲杯含金量不足，但拿下國家隊首座冠軍，仍彌補了梅西的遺憾。評審們也很樂意成就這個勵志故事，錦上添花地將金球獎頒給他。

回顧梅西的2021年，以下是三個重要時刻。

1.告別巴薩

上半年在巴薩，除了一座國王杯，並沒拿到什麼有份量的獎。不過，與去年夏天相比，梅西已不執意離開巴薩了。雖然合約即將到期，但他跟身邊的朋友透露，願意留下來。

不過，巴薩讓他失望了。幾小時前才談好合約，最後竟然不能續約，這對梅西是很大的打擊。梅西在記者會上流著淚說，「我們試著向孩子解釋，因為去年12月我告訴他們，我們要留下來，這對我們來講是一個非常大的打擊」。

2.勇奪美洲杯

在俱樂部，梅西用一座座冠軍，為球迷帶來歡樂；但在國家隊，2014年世界杯失利，和多次兵敗美洲杯，像一根刺，讓梅西耿耿於懷。

在阿根廷，球迷對梅西是挑剔的，因為他們見識過馬拉度納（Diego Maradona）的偉大，享受過世界杯的榮耀，他們用同樣的標準來要求梅西。而一切的壓力終於在美洲杯奪冠後釋放，梅西也感動地哭了。進球功臣迪馬利亞（Angel Di Maria）說，「多年來我們因沒有奪冠飽受批評，從今以後，我們可以在更平和的狀態下比賽了」。

3.轉會大巴黎

一聽到梅西續約落空，大巴黎立刻招手，短短一周後，梅西就已站在巴黎的窗邊向著外面的球迷揮手。來到巴黎，有老鄉迪馬利亞、帕雷德斯（Leandro Paredes），還有好友內馬爾（Neymar），讓害羞的梅西更容易適應。

然而，梅西聯賽首球姍姍來遲，與內馬爾、姆巴佩（Kylian Mbappe）的搭配也仍在調適。不過從場上的表現和表情看來，他並不著急。現在他不用背負額外的壓力，而是用更輕鬆、愉快的心情在踢球。

展望明年，梅西還有機會拿金球獎嗎？這取決於世界杯的表現。這或許是我們欣賞梅西巔峰的最後一年，畢竟，他也34歲了，打完世界杯也就無欲無求了。