桌球／中幸運球助攻 鄭怡靜、林昀儒無緣世錦決賽奪銅

台灣桌球黃金組合鄭怡靜（右）／林昀儒，今年世界桌球錦標賽以銅牌作收。 路透

混雙世界排名高居第2的台灣 黃金組合鄭怡靜／林昀儒，今年世界桌球錦標賽勇闖4強，確定有獎牌入袋，可惜29日凌晨1點登場的4強賽碰中國 組合王楚欽／孫穎莎沒能再闖關，以局數1：3落敗，以銅牌作收。

鄭怡靜和林昀儒今年東京奧運 打下混雙銅牌，最高曾居世界第1，目前也僅次於東奧奪金的日本組合水谷準／伊藤美誠。東奧後再攜手，黃金混雙在美國休士頓舉行的世桌賽一路闖關，28日凌晨以11：7、11：7、7：11、11：6拍下香港組合何鈞傑／李皓晴，4強門票到手，獎牌成色從銅起跳。

29日碰王楚欽／孫穎莎，首局兩方一路拉鋸，中華隊組合太半時間維持微幅領先，但後段遭中國組合連續取分，包括一次幸運擦邊球，讓中華隊以8：11讓出首局。

第二局雙方同樣相持，6：6時王楚欽發生發球失誤送分，中華隊兵不血刃拿到領先後再下1分；中華隊「局末點」時換孫穎莎發球再失誤，讓中華隊以11：7扳平局數。

第三局前7分中華隊只拿1分，但在2：10絕對落後下展現韌性，一波5：0攻勢逼出對手暫停，可惜恢復比賽後沒能再延續攻勢，以7：11讓出這局。

第四局雙方仍持續纏鬥，但9：9時中國出現關鍵的擦邊幸運球，率先取得「賽末點」，且第一個機會就把握，以11：7淘汰中華隊組合。

王楚欽表示，雙方都發揮出很好的水準，是場很好的比賽，自己出現關鍵幸運球且準備充分，是拿下比賽的關鍵。