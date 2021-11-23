中華冰石壺隊 亞太錦標賽奪銅 史上首面國際獎牌

中華台北冰石壺男子代表隊取得明年1月份世錦賽資格賽的資格。(圖：中華台北冰石壺隊提供)

中華台北冰石壺男子代表隊日前在2021亞太錦標賽中奪得銅牌，為台灣 在冰石壺運動項目上獲得歷史性的第一面國際賽獎牌。也讓中華隊取得明年1月份世錦賽資格賽的資格。

這支男子代表隊是由老將林挺立號召幾位年輕新秀組合而成，自8月份起即在美國明尼蘇達州 展開集訓。他們雖然在10月份的奧運資格預賽中失利，但接著在亞太錦標賽中愈挫愈勇，最後在銅牌賽中以一分之差擊敗地主隊哈薩克，為中華隊寫下歷史。

隊長林挺立表示：「這面獎牌對我們的意義很大，也對這些年輕球員來說是極大的鼓舞。不過我們還有很長的路要走，有些事情也還在磨合中，很感激這一路走來身旁親朋好友的支持與鼓勵。接下來還有更多挑戰等著我們，我們希望能更有所突破。」

中華代表隊目前回家短暫歇息後，將繼續為世錦賽資格賽做準備並展開集訓。本屆世錦賽資格賽由芬蘭主辦，屆時將有八隊參賽，前兩名可晉級世錦賽。在此同時，他們也成立了一個募款活動。雖然冰石壺協會可能會提供一些補助，大部分的花費還是由球員負擔。有興趣支持中華代表隊的朋友，可透過以下連結捐款。

GoFundMe 募款活動: https://gofund.me/1a2b5013