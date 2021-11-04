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足球／本澤馬梅開二度 助皇馬進球數破千 傲視歐冠杯

體育新聞組／綜合報導
本澤馬梅開二度，助皇馬力克礦工。（歐新社）
本澤馬梅開二度，助皇馬力克礦工。（歐新社）

2021/22賽季歐冠杯第4輪比賽第二天，D組皇家馬德里在主場2比1力克礦工，本澤馬（Karim Benzema）梅開二度，費爾南多（Fernando Luiz Roza）一度扳平。皇馬在小組賽中兩度擊敗礦工，續居小組首位。

影音來源：YouTube

踢完4輪比賽，已有4支球隊提前出線；包括2日的拜仁和尤文圖斯，再加上3日的利物浦和阿賈克斯。

本澤馬的這2球讓皇馬在歐冠杯進球數達到1001球，為歐冠史上首支球隊。

就連頓涅茨克礦工主帥德澤爾比（Roberto De Zerbi）在賽後都稱讚本澤馬：「不需看他今天的表現，他就已是金球先生。他是目前世界上最強的前鋒。」

另一場D組比賽，國際米蘭客場3比1雙殺謝里夫，布羅佐維奇（Marcelo Brozović）傳射，什克里尼亞爾（Milan Škriniar）和桑切斯（Alexis Sánchez）進球。國際米蘭進占積分榜次席。

B組賽事，AC米蘭主場1比1戰平波爾圖。波爾圖L-迪亞斯（Luis Díaz）進球，姆本巴（M'Baye Babacar Niang）在防守時卻誤進烏龍球。AC米蘭僥倖終結3連敗。

B組另一場比賽，利物浦主場2比0取勝10人在場的馬德里競技，若塔（Diogo Jota）和馬內（Sadio Mané）先後進球。利物浦4戰全勝，以小組積分12分提前出線。

A組方面，曼城主場4比1力克布魯日，福登（Phil Foden）、馬赫雷斯（Riyad Mahrez）、斯特林（Raheem Sterling）和熱蘇斯（Gabriel Jesus）多點齊放。曼城連勝，居小組首位。

A組另一場比賽，大巴黎客場沒讓梅西（Lionel Messi）上場，維納爾杜姆（Georginio Wijnaldum）雖梅開二度，但仍被萊比錫在終場前點球逼平。萊比錫終止連敗，大巴黎退居小組第二位。

C組方面，葡萄牙體育主場4比0擊敗貝西克塔斯，多特蒙德主場1比3不敵阿賈克斯。阿賈克斯4戰全勝提前出線。

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