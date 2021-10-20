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歐冠杯小組賽╱梅西梅開二度 大巴黎逆轉勝萊比錫

體育新聞組╱綜合報導
梅西梅開二度，助大巴黎逆轉萊比錫。（路透）
梅西梅開二度，助大巴黎逆轉萊比錫。（路透）

2021/22賽季歐冠杯第3輪比賽開踢。A組巴黎聖日耳曼主場3：2逆轉萊比錫，取得兩連勝，姆巴佩（Kylian Mbappé）開賽9分鐘就首開紀錄，但隨後被A席（André Silva）和穆基勒（Nordi Mukiele）破門逆轉，梅西（Lionel Messi）下半場7分鐘內梅開二度，包括一顆點球，助大巴黎3：2拿下比賽。

影音來源：YouTube

大巴黎三場主場比賽力守不敗，暫居小組首位，僅領先曼城1分。

曼城客場5比1大勝布魯日，馬赫雷斯（Riyad Mahrez）梅開二度，坎塞洛（Joao Cancelo）、沃克爾（Kyle Walker）和帕爾默（Cole Palmer）進球。

B組戰事，利物浦客場3比2力克馬德里競技，馬競格列茲曼（Antoine Griezmann）雖踢入2球扳平分數，但之後領到紅牌下場，薩拉赫（Salah Mejri）第78分鐘梅開二度，底定勝負。

另一場B組戰事，AC米蘭客場0比1不敵波爾圖，AC米蘭慘遭3連敗。晉級之路十分艱辛。

C組方面，阿賈克斯以4比0大勝多特蒙德。多特蒙德羅伊斯（Marco Reus）開賽11分鐘就踢進烏龍球，阿賈克斯布林德（Daley Blind）、安東尼（Antony）和阿萊（Sébastien Haller）先後進球。

D組比賽，皇家馬德里客場5比0狂勝頓涅茨克礦工，感謝克里夫特索夫（Serhiy Kryvtsov）的烏龍，本澤馬（Karim Benzema）傳射，威尼修斯（Vinicius Junior）梅開二度，羅德里戈（Rodrygo）進球。

另一場D組戰事，國際米蘭主場3比1力克謝里夫，哲科（Edin Džeko）和比達爾（Arturo Vidal）傳射破門，德弗里（Stefan de Vrij）進球。

梅西 巴黎聖日耳曼 皇家

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