歐冠杯小組賽╱梅西梅開二度 大巴黎逆轉勝萊比錫

梅西梅開二度，助大巴黎逆轉萊比錫。（路透）

2021/22賽季歐冠杯第3輪比賽開踢。A組巴黎聖日耳曼 主場3：2逆轉萊比錫，取得兩連勝，姆巴佩（Kylian Mbappé）開賽9分鐘就首開紀錄，但隨後被A席（André Silva）和穆基勒（Nordi Mukiele）破門逆轉，梅西 （Lionel Messi）下半場7分鐘內梅開二度，包括一顆點球，助大巴黎3：2拿下比賽。

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大巴黎三場主場比賽力守不敗，暫居小組首位，僅領先曼城1分。

曼城客場5比1大勝布魯日，馬赫雷斯（Riyad Mahrez）梅開二度，坎塞洛（Joao Cancelo）、沃克爾（Kyle Walker）和帕爾默（Cole Palmer）進球。

B組戰事，利物浦客場3比2力克馬德里競技，馬競格列茲曼（Antoine Griezmann）雖踢入2球扳平分數，但之後領到紅牌下場，薩拉赫（Salah Mejri）第78分鐘梅開二度，底定勝負。

另一場B組戰事，AC米蘭客場0比1不敵波爾圖，AC米蘭慘遭3連敗。晉級之路十分艱辛。

C組方面，阿賈克斯以4比0大勝多特蒙德。多特蒙德羅伊斯（Marco Reus）開賽11分鐘就踢進烏龍球，阿賈克斯布林德（Daley Blind）、安東尼（Antony）和阿萊（Sébastien Haller）先後進球。

D組比賽，皇家 馬德里客場5比0狂勝頓涅茨克礦工，感謝克里夫特索夫（Serhiy Kryvtsov）的烏龍，本澤馬（Karim Benzema）傳射，威尼修斯（Vinicius Junior）梅開二度，羅德里戈（Rodrygo）進球。

另一場D組戰事，國際米蘭主場3比1力克謝里夫，哲科（Edin Džeko）和比達爾（Arturo Vidal）傳射破門，德弗里（Stefan de Vrij）進球。