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北京冬奧／聖火儀式閉門舉行 希臘全國接力取消

編譯柯立偉／綜合17日電
北京冬奧的聖火傳遞儀式將在18日展開，17日在希臘雅典彩排，但不順利；由於天公不作美，奧委會幾次嘗試用太陽折射點燃聖火的傳統方式點火均告失敗，最終只好點燃備用火炬。（歐新社）
北京冬奧的聖火傳遞儀式將在18日展開，17日在希臘雅典彩排，但不順利；由於天公不作美，奧委會幾次嘗試用太陽折射點燃聖火的傳統方式點火均告失敗，最終只好點燃備用火炬。（歐新社）

繼2008年夏季奧運後，睽違14年，北京將於2022年2月4日舉行冬季奧運，奧運聖火傳遞儀式也將在18日展開；然而受疫情影響，今年冬奧的聖火傳遞活動比過去簡略許多，原則上參考2020年東京奧運的模式，禁止一般民眾入場觀禮。

希臘奧運委員會9月就表示，受新冠肺炎疫情影響，點聖火的儀式將「嚴格遵守公衛規定」，出席者僅限希臘總統卡特琳娜‧薩凱拉羅普盧(Katerina Sakellaropoulou)、已接種疫苗的媒體、獲邀運動員，及希臘與中國奧委會成員。

北京冬奧聖火18日點燃後將送往雅典衛城，並在隔日送往北京，取消希臘的全國接力。圖...
北京冬奧聖火18日點燃後將送往雅典衛城，並在隔日送往北京，取消希臘的全國接力。圖為來自北京的代表團人員17日在現場觀禮。（美聯社）

而在傳遞聖火的流程當中，按往例由希臘籍運動員擔任第一棒及最後一棒，中間則由當年度主辦國的運動員接力傳遞，不過考量希臘新冠疫情仍嚴峻，原本全國巡迴接棒的行程已確定取消；本屆第一棒火炬手的希臘滑雪手安東尼奧(Ioannis Antoniou)表示，擔任奧運火炬手是運動員生涯中無上的光榮。

傳統上，不論奧運主辦國為何，均由希臘點燃聖火後全國接力，再將火炬送往主辦國；奧運聖火傳遞的路線廣及整個希臘共約50個古希臘遺址，但今年因疫情仍未趨緩，希臘奧運委員會12日表示，聖火18日點燃後就會送往雅典衛城，並在隔日送往北京，取消希臘的全國接力。

北京冬奧的聖火傳遞儀式將在18日展開，17日在希臘雅典彩排，但不順利；由於天公不...
北京冬奧的聖火傳遞儀式將在18日展開，17日在希臘雅典彩排，但不順利；由於天公不作美，奧委會幾次嘗試用太陽折射點燃聖火的傳統方式點火均告失敗，最終只好點燃備用火炬。（歐新社）

此外，今年點火彩排也相當不順利；受雅典天氣不穩定影響，奧委會幾次嘗試利用太陽折射點燃聖火的傳統方式點火均告失敗，最終點燃備用火炬以繼續進行儀式，而後更因為下雨，扮演異教祭司的演員連戲服都沒法穿；不過根據天氣預報，雅典18日將放晴，預計點火儀式可順利進行。

事實上，這不是奧運聖火首次閉門舉行；1984年洛杉磯奧運是近代奧運史上首次由民間承包奧運，當時許多希臘民眾認為洛杉磯奧運的銅臭味玷汙了奧運的神聖，因此組織抗議，當年的奧運聖火點燃儀式亦因此改為閉門舉行。

東京奧運 疫情 運動員

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