足球／超級富爸爸來了 紐卡索崛起？

經過一年半的肥皂劇，英超 球隊紐卡索聯迎來了新老闆，由富得流油的沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）以3億英鎊的價錢入主這家老牌球隊。據報導，PIF的資產高達3200億英鎊，比曼城老闆還要高出十倍，成為足壇最有錢的老闆。究竟石油資本是如何看上紐卡索聯呢？有了富爸爸的「喜鵲」是否能夠像切爾西、曼城、大巴黎一樣快速崛起呢？且聽以下分析。

1.為何看上紐卡索

紐卡索近幾年在英超的排名大約在10到13名徘徊，名聲並不響亮。但她祖上可是很有實力的，曾經拿過4座頂級聯賽冠軍、6座足總杯，而且財政良好，球迷基礎穩固，主場平均上座率接近5萬人。

最重要的是，前老闆願意賣。沙烏地人最早鎖定的收購對象是曼聯，開價30億英鎊老闆也不願意賣，所以只好退而求其次收購紐卡索聯。

2.PIF爭議點

沙烏地人之所以想跨足足球 產業，主要是看到對手卡達藉著收購大巴黎，不斷擴大自己的軟實力，不僅今年買下梅西轟動足壇，明年還將舉辦卡達世界杯，聲勢可望達到頂峰。

沙烏地阿拉伯自詡阿拉伯世界的老大哥，但卡達這個小小的半島卻始終跟自己對著幹，兩國之前一度斷交，沙烏地封鎖卡達的路上交通。

在足球領域，卡達更早布局，眼光也更精準。除了買下大巴黎打造全明星隊，她成立的拜因體育（beIN SPORT）掌握了大量聯賽的轉播權，可說是英超、歐足聯的金主爸爸。沙烏地民眾想要看英超，還得向拜因體育交錢，是可忍孰不可忍。於是沙烏地就搞了一個盜版 公司，專門把拜因體育的訊號盜到國內。所以當一年半前，沙烏地提出想收購紐卡索時，拜因體育第一個反對。

此外，當時發生了記者哈紹吉（Khashoggi）被殺，沙烏地王儲被指為幕後主使人，輿論也對於沙烏地資本進入英超有所疑慮。

經過一年半，沙烏地抄了盜版公司，哈紹吉事件逐漸被人淡忘，沙烏地與卡達的外交關係也正常化，這筆收購才終於完成。

3.球隊展望

自從PIF入主紐卡索，媒體就每天在猜她將買下哪位球星。目前傳聞，「喜鵲」將在冬季轉會窗豪擲1.9億英鎊，林加德（Jesse Lingard）、馬夏爾（Anthony Martial）都傳出緋聞。不過，據PIF表示，他們會優先改善球場硬體設施，加強青訓，不會空喊三年拿冠軍。