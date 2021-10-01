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動大腸腫瘤手術後出院 巴西球王比利將繼續化療

中央社聖保羅30日綜合外電報導
巴西足球傳奇比利（Pele）先前健康檢查時，發現大腸疑似出現腫瘤，8月31日起入院治療並開刀，醫療團隊指出，這位80歲足壇傳奇人物於今天出院，但將繼續接受化療。美聯社
巴西足球傳奇比利（Pele）先前健康檢查時，發現大腸疑似出現腫瘤，8月31日起入院治療並開刀，醫療團隊指出，這位80歲足壇傳奇人物於今天出院，但將繼續接受化療。美聯社

巴西足球傳奇比利（Pele）先前健康檢查時，發現大腸疑似出現腫瘤，8月31日起入院治療並開刀，醫療團隊指出，這位80歲足壇傳奇人物於今天出院，但將繼續接受化療。

比利在聖保羅（Sao Paulo）愛因斯坦醫院（Albert Einstein Hospital）接受治療，並於9月4日接受手術；醫生表示，比利情況「穩定」。

院方在聲明中沒有使用「癌症」一詞，也未提供有關比利接受化學療法的更多細節；化療通常用於癌症患者，但比利的活體組織切片檢查結果沒有對外公開。

這位被球迷稱為「黑珍珠」（Pérola Negra）的傳奇球星在臉書（Facebook）上表示，「我很高興回到家」，並向醫療團隊致謝。

他也寫道，「感謝遠方的你們，讓我的生活因充滿愛的訊息而完整」。

比利表示：「當路途艱辛時，就該頌讚旅程的每一步。專注於你的幸福。我確實無法再跳躍，但這幾天，我比平時更常揮拳慶祝。」

原名為納西門托（Edson Arantes do Nascimento）的比利是史上唯一拿過3屆世界盃足球賽（World Cup）冠軍的球員；但他近年身體狀況欠佳，已多次進出醫院。

足球 癌症 腫瘤

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