足球／曼聯逆風太保守？C羅也難救

曼聯作客瑞士年輕人隊，是C羅回歸曼聯首場歐戰，可惜1:2吞敗。（路透）

歐冠又開打了，本輪的焦點戰之一是曼聯作客瑞士年輕人隊，這也是C羅 回歸曼聯以來的首場歐戰。本場比賽，C羅（Cristiano Ronaldo）果然不負眾望，開賽12分鐘就破門，可惜曼聯被罰下一人後全場遭壓制，比賽最後1分鐘，林加德（Jesse Lingard）回傳失誤送大禮，讓對手打進單刀球，2：1絕殺比賽。

這是C羅回到曼聯的第二場比賽，上一場聯賽中，他打進兩顆進球，正式宣告王者歸來，也粉碎外界對他「高齡」36歲的質疑。

C羅的回歸對整支球隊的影響是全面的，尤其是為年輕球員立下良好的典範。有媒體報導，過去球員們會在晚餐後吃些甜點，但現在用餐時間，大家都會看著C羅的餐盤，想知道他究竟吃些什麼？才長久保持最佳狀態，沒有人敢再去碰甜點。

聯賽首秀賽前，C羅也在更衣室發表演說，激勵隊友「我會付出我的一切，也需要你們的支持」，盼全隊「犧牲一切」為曼聯找回榮光。

回到這場比賽，雖然被認為是小組最弱的一隊，但年輕人表現得毫不畏懼，尤其是前場打門非常堅決，每次進攻都能帶來威脅。左邊鋒恩加馬魯（Ngamaleu）多次在左路突破傳中，都創造出不錯的機會，自己更打進扳平的一球。

比賽的轉折在第34分鐘，右後衛萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）踩踏對手被紅牌罰出。

此時，主教練索爾斯克亞（Ole Solskjær）的換人也值得商榷。在1：1平手還需要進球時，第72分鐘就把C羅換下是否太保守了？畢竟C羅關鍵時刻有進攻加成，就像上次在葡萄牙隊，他於89、95分鐘連續進球，演出大逆轉。

全場比賽，曼聯只有2次射門，相對於年輕人隊的16腳射門簡直是被壓著打。面對中場的絞殺，索帥絲毫沒有戰術調整，換人也起不到作用，還把場上最有威脅的球員換下，給人的感覺是只想死守這1分，果然最後連1分都拿不到。

曼聯是一個大球隊，面對年輕人這種球隊，應該要有一定要贏的氣概，不應該少打一人就只想著保平。難怪索帥上台這幾年來始終拿不到冠軍，在歐冠的11場比賽，更是只有慘淡的4場勝利。