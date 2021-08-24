東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩的獎牌被摳下一層皮。(取材自微博)

中國 體操隊選手、東京奧運 彈簧床體操冠軍朱雪瑩23日在微博 發文，「你們的獎牌，也能扣掉一層皮嗎？」並附上東京奧運金牌照片左上明顯少了一塊表面塗層。此事登上微博熱搜前十。網友吐槽：「再摳能摳出巧克力。」

每日經濟新聞報導，7月30日的東京奧運會蹦床女子決賽中，朱雪瑩獲得金牌，劉靈玲獲得銀牌。這是中國代表團在此次奧運會中獲得的第17枚金牌，也是本屆奧運中國體操隊獲得的首枚金牌。

東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩的獎牌被摳下一層皮。(取材自微博)

回中國後，朱雪瑩最近正在隔離生活，無意間發現件糗事。她在文中解釋，一開始真的不是故意摳的。她只是發現金牌上缺了一小塊，本以為是獎牌髒了，就拿手蹭了蹭，發現缺口沒變化，就摳了一下，結果就掉了一層皮。

中國網友回覆，「不到一個月就掉皮了？！」、「再摳摳，興許能摳出巧克力」，還有網友鼓勵，「四年後的巴黎，咱再來一塊！」北京奧運彈簧床體操女子個人冠軍何雯娜也回應調侃，「別全摳了，剩點區域讓我體驗一下。」

朱雪瑩。 (中新社)

從貴金屬的角度來看，奧運獎牌的價值如何？央視財經報導，根據國際奧委會的規定，奧運會的金牌不是純金的，而是鍍金的銀牌，鍍金量至少為6克純金。

東京奧運會每塊金牌包含550克銀和6克鍍金，單從材質的價格上看，目前約合人民幣5000多元。銀牌為550克的純銀材質，約人民幣3000元。銅牌重約450克，材質為95%的銅和5%的鋅，約人民幣30元。