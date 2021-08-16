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人美心也美 東奧標槍銀牌波蘭選手 義賣獎牌救陌生孩子

體育新聞組／綜合報導
東京奧運女子標槍銀牌波蘭選手安德雷奇克。（歐新社）
東京奧運女子標槍銀牌波蘭選手安德雷奇克。（歐新社）

現年25歲的波蘭女選手安德雷奇克(Maria Andrejczyk)，不僅實力超群，在今年東京奧運田徑女子標槍僅輸給中國選手劉詩穎，摘下銀牌，且人美心更美，她回國後，決定捐出這面獎牌義賣，所得資助一名等待換心波蘭孩童。這雖是她首次在奧運獲得的獎牌，但她卻表示，跟一個孩子的健康來比較，在比賽時的勝利或失敗根本不算什麼。

這枚獎牌最後義賣4萬4000歐元（約5.1萬美元），她將所得全部給了這名換心孩童的父母，並說了一段感動人心的話，「其實，獎牌的真正價值可以永遠留在心中，然而獎牌只是一件物品，但對其他人來說可能很有價值，這枚銀牌可以挽救生命，而不是在壁櫥裡收集灰塵。這就是為什麼我決定拍賣它來幫助生病的孩子。」

現年25歲的波蘭女選手安德雷奇克在東京奧運田徑女子標槍摘下銀牌。（路透）
現年25歲的波蘭女選手安德雷奇克在東京奧運田徑女子標槍摘下銀牌。（路透）

「獎牌不是在壁櫥裡收集灰塵」能有這樣的體認，據波蘭媒體報導，安德雷奇克曾在2018年曾被診斷有骨肉瘤，也就是骨癌的一種，但她經過成功對抗病魔後，重新站了起來，還能在奧運奪牌，因此，她對病人有深刻感受，所以決定做此義舉。

現年25歲的波蘭女選手安德雷奇克在東京奧運田徑女子標槍摘下銀牌。（路透）
現年25歲的波蘭女選手安德雷奇克在東京奧運田徑女子標槍摘下銀牌。（路透）

東京奧運 中國 拍賣

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