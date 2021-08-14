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田徑／要比跨欄發現在划船 金牌選手搭錯車獲美女救援

體育新聞組／綜合報導
協助牙買加田徑好手帕奇曼搭計程車的Stojkovic，本人是個正妹。（取材自推特）
協助牙買加田徑好手帕奇曼搭計程車的Stojkovic，本人是個正妹。（取材自推特）

牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）在本屆東奧男子110公尺跨欄項目順利奪金，他也分享了賽前的一則小故事，表示自己曾一度上錯車，找不到田徑場在哪，好在有志工相助，能獲得這面金牌還得感謝她的熱心相助。

帕奇曼在110公尺跨欄項目決賽當天搭錯了車，下車時才發現自己不在田徑場，而是水上運動的場館，他到達賽場時看到有人在划船。他當時向奧運工作人員求助，卻只得到搭回選手村，再乘坐正確的巴士前往田徑場的意見，然而如此一來將沒有時間做熱身準備，這時一位名叫史托傑柯維琪(Tijana Stojkovic)的女性志工主動伸出援手，她給了帕奇曼足夠的計程車錢，讓他直接驅車前往田徑場，最終也順利拿下金牌。

在頒獎過後，帕奇曼沿路折返找到了Stojkovic，除了還給她車錢，還送了對方一件牙買加隊服，表示能拿下金牌多虧她的熱情相助。此外，牙買加政府得知此事後也相當感激，希望能邀請Stojkovic造訪該國，並再次表達感謝。

史托傑柯維琪出面接受日本媒體採訪時，對於這件事能夠獲得這麼多人的誇獎，自己覺得很驚訝，她表示，當時是覺得「如果這名選手不能參加比賽的話，他一定會後悔一輩子」，因此，把1萬日幣給這名選手坐計程車去田徑場，讓他趕去比賽。

史托傑柯維琪說明自己的身分，她其實並非大會志工，只是遊覽車承包商，負責安排比賽人員搭車到場館的工作，因此她身上穿的並非大會志工的制服，而是印有「近畿日本旅遊公司」的衣服。

她說明當時是這名選手向她說，「我搭錯車了，妳有錢讓我搭計程車嗎？」最後，她將身上僅有1萬日元給了這名選手。帕奇曼對她說，「我一定會回來還錢的。」但她拒絕了，並說，「你很忙，你不需要那麼做。」

史托傑柯維琪說，「後來他成為金牌得主的身分，真的又回來找我，然後他給了我一個驚喜和禮物。」感覺真的很為他高興。

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