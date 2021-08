田徑／要比跨欄發現在划船 金牌選手搭錯車獲美女救援

牙買加田徑好手帕奇曼(Hansle Parchment)在本屆東奧男子110公尺跨欄項目順利奪金,他也分享了賽前的一則小故事,表示自己曾一度上錯車,找不到田徑場在哪,好在有志工相助,能獲得這面金牌還得感謝她的熱心相助。

帕奇曼在110公尺跨欄項目決賽當天搭錯了車,下車時才發現自己不在田徑場,而是水上運動的場館,他到達賽場時看到有人在划船。他當時向奧運工作 人員求助,卻只得到搭回選手村,再乘坐正確的巴士前往田徑場的意見,然而如此一來將沒有時間做熱身準備,這時一位名叫史托傑柯維琪(Tijana Stojkovic)的女性志工主動伸出援手,她給了帕奇曼足夠的計程車錢,讓他直接驅車前往田徑場,最終也順利拿下金牌。

在頒獎過後,帕奇曼沿路折返找到了Stojkovic,除了還給她車錢,還送了對方一件牙買加隊服,表示能拿下金牌多虧她的熱情相助。此外,牙買加政府得知此事後也相當感激,希望能邀請Stojkovic造訪該國,並再次表達感謝。

Every Jamaican knows that gratitude is a must. @ParchmentHansle demonstrates that perfectly here.



