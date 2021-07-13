我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉曉波逝世4周年 友人：中國民主關乎世界和平

日最新版防衛白書 首明記台灣局勢對日本安保至關重要

英格蘭3球員遭霸凌 社群「貼滿猴子」推特臉書刪留言

中央社／華盛頓12日綜合外電
英格蘭隊非裔球員拉什福德在PK大戰未踢進球後，難過掩面。(美聯社)
英格蘭隊非裔球員拉什福德在PK大戰未踢進球後，難過掩面。(美聯社)

英格蘭足球代表隊在歐洲杯決賽黯然落敗後，多名球員因PK失利遭種族歧視言論霸凌。社群媒體臉書（Facebook）及推特（Twitter）今天雙雙宣布，正著手刪除相關發言。

這兩間美國社群巨擘表示，正在刪除種族歧視及仇恨的內容。英國政界也已對相關言論表示強烈譴責。

英格蘭隊的拉許福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）昨天PK大戰都未能進球，成為眾矢之的，推特以及臉書旗下Instagram湧現大批謾罵霸凌的留言。

3人的推特和Instagram帳號都被攻擊，有球迷貼大量的猴子表情符號，也有英格蘭球迷用種族歧視的字眼辱罵。

總部位在舊金山的推特的發言人說：「昨晚針對英格蘭球員的種族歧視霸凌言論令人深惡痛絕，推特絕不容許。」

英格蘭隊的三名球員遭到球迷的瘋狂網路暴力和種族歧視。(取材自微博)
英格蘭隊的三名球員遭到球迷的瘋狂網路暴力和種族歧視。(取材自微博)

「過去24小時內，透過機器學習的自動化以及人工審核，我們迅速地移除超過1000條推文，永久停止一些違反規範的用戶帳號，其中大部分是我們利用科技主動發現察覺。」

臉書聲明也說，已「迅速移除昨晚針對英格蘭隊球員的辱罵性留言及帳號，我們會持續對違反規範的用戶採取行動」。

英格蘭教頭邵斯蓋特（Gareth Southgate）表示，這些歧視「不可原諒」，苦主之一拉許福特則說，「我可以接受對我表現的批評…但我永遠都不會針對我的出身道歉」。

英國工黨批評首相強生譴責非裔球員遭網路霸凌是偽善。圖為強生在冠軍賽前在首相府前為...
英國工黨批評首相強生譴責非裔球員遭網路霸凌是偽善。圖為強生在冠軍賽前在首相府前為英格蘭隊加油。(路透)

種族歧視 推特 臉書

上一則

MLB／全壘打大賽 阿隆索74轟 成功2連霸

延伸閱讀

巨星球員

巨星球員
英格蘭歐洲杯PK大戰 創英黛妃喪禮以來最高收視

英格蘭歐洲杯PK大戰 創英黛妃喪禮以來最高收視
英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子
歐洲杯／義大利PK大戰擊敗英格蘭 睽違53年奪冠

歐洲杯／義大利PK大戰擊敗英格蘭 睽違53年奪冠

熱門新聞

義大利在PK賽擊敗英格蘭，奪下歐洲杯冠軍。(美聯社)

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

2021-07-11 17:57
2020歐洲國家杯足球賽決賽，120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐國盃的冠軍勝利。圖為各報章頭版頭條。（取材自各報章）

英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

2021-07-12 08:58

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

2021-07-07 18:44

歐洲杯／英格蘭vs.義大利 決賽戰前盤點

2021-07-11 08:45
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

2021-07-08 06:10
布羅梅爾（左）是賽事頭號熱門。（Getty Images）

奧運倒數／男子100米 美國隊布羅梅爾可能奪金

2021-07-10 18:40

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理
被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網
最新一波兒童抵稅本周發放

最新一波兒童抵稅本周發放