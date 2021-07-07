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歐洲杯／義大利闖決賽 總教練：PK戰就像是樂透

中央社／倫敦6日綜合報導
齊沙獲選為這場比賽的單場最佳球員。（美聯社）
齊沙獲選為這場比賽的單場最佳球員。（美聯社）

義大利在PK戰後擊敗西班牙，闖進歐洲杯冠軍賽。義大利總教練曼西尼（Roberto Mancini）表示，沒有人相信義大利能踢進冠軍賽，但他們做到了。

上半場雙方都沒有進球，直到下半場義大利才在比賽第60分鐘，靠前鋒齊沙（Federico Chiesa）在禁區左側起右腳射門破網率先拿下分數。落後的西班牙在比賽第80分鐘，靠前戰表現不佳此役淪為替補的莫拉塔（Alvaro Morata）以左腳將球踢進球門扳平。

兩隊在正規賽的90分鐘內以1：1僵持，30分鐘延長賽也都沒有進球，最終義大利在PK戰4：2獲勝，闖進此次歐洲杯冠軍賽，也將隊史最長不敗紀錄延續到33場。

義大利總教練曼西尼在記者會上說：「有些比賽你就是會吃盡苦頭，不可能每次比賽都像我們先前的晉級之路一樣順利，我們知道今天這場比賽會是艱苦的一仗。」

「這就是為什麼過去3年與我們一起努力的球員和所有人都值得嘉許，因為實在不容易。」

「幾乎沒有人相信我們能做到，但我們終究還是闖進冠軍賽。我們為過去幾周，在各地一直關注我們的義大利球迷感到開心。」

義大利將與丹麥和英格蘭的另一場4強賽勝隊爭奪這次歐洲杯冠軍。義大利上次在歐洲杯奪冠，早已是1968年的陳年往事。

面對年輕且才華洋溢的西班牙隊，義大利此役常處於不利的局面，曼西尼也強調球隊獲得的不易成就。

他說：「我們很高興能為義大利民眾帶來絕佳的晚間娛樂，但我們還有一場比賽（要贏）。」

「我們知道這是場艱難的比賽，因為在控球上，西班牙確實表現出色，他們給我們製造了問題，我們得在必要的時候卯盡全力，盡可能得分並創造（贏球）機會。」

「因為我們沒有太多本錢，所以情況有點棘手，但我們想踢進冠軍賽，直到最後都不斷在嘗試。PK戰就像是樂透，但我仍要向西班牙致敬，他們是一支很棒的球隊。」

齊沙的進球打破了兩隊0：0的僵局，因此獲選為這場比賽的單場最佳球員。當23歲的他被問及這是否是他生涯的一大亮點時，他說：「這是毫無疑問的，能在這樣的比賽為我的國家出賽、代表6000萬義大利人，是我未曾想像得到，一個難以置信的夢想。」

當被問到義大利在冠軍賽可能的對手時，他說：「丹麥很強，他們有些很優秀的球員，也在這次比賽中，證明了自己是一支頂級球隊。」

「至於英格蘭，他們已經向世人展示，隊上的球員都有可以決定比賽勝負的能力。」

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