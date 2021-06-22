歐洲杯／20歲小將達姆斯高立功 丹麥4：1大勝俄羅斯

丹麥隊達姆斯高為本屆歐洲杯最年輕進球者。（歐新社）

2020歐洲杯第3輪賽事登場，C組奧地利以1：0力克烏克蘭，時隔39年再度由小組賽出線，將於26日起的16強淘汰賽對戰A組第一名義大利 。荷蘭以3：0擊敗北馬其頓，成為歐洲杯史上首支3次小組賽全勝的球隊。

在B組賽事方面，比利時2：0取勝芬蘭，3戰全勝以首位出線。丹麥4：1大勝俄羅斯 ，以小組第2位出線，16強淘汰賽將對戰威爾斯。

奧地利在第21分鐘由阿拉巴（David Alaba）發出角球，鮑姆加特納（Julian Baumgartlinger）在禁區邊緣凌空墊射入網。21歲零324天的鮑姆加特納成為奧地利隊史在歐洲杯上的最年輕進球者；同時一度超越2天前的德國哈弗茨（Kai Havertz），成為本屆歐洲杯開賽至今的最年輕進球者，但在隨後的比賽中就被20歲零353天的丹麥天才新星達姆斯高（Mikkel Damsgaard）所取代。

荷蘭3場小組賽踢進8球，在歐洲杯史上排名次佳；2008年小組賽時荷蘭踢進9球，與1984年的法國並列最佳。此外，佛蘭克德波爾（Frank de Boer）率隊連續10場至少踢進2球，打破1934年到1935年連續9場踢進2球的隊史紀錄。

芬蘭門將赫拉德茨基（Lukáš Hrádecký）在第74分鐘自擺烏龍，將球撥進球門線內；比利時德布勞內（Kevin De Bruyne）在第81分鐘助攻盧卡庫（Romelu Lukaku），在門前12碼射入。

丹麥隊由達姆斯高、鮑爾 森（Christian Poulsen）、克里斯滕森（Andreas Christensen）和邁赫勒（Joakim Maehle）4人各進1球，俄羅斯只靠久巴（Artem Dzyuba）在第70分鐘射入點球。