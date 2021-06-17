足球／馬拉度納死因調查 護士：醫師疏失「殺了他」

阿根廷足球巨星馬拉度納去年11月辭世。（路透）

阿根廷足球 巨星馬拉度納去年11月辭世，檢方今天偵訊一名因他的死而遭調查的護士，護士的律師表示，醫生的疏失才導致馬拉度納死亡。

檢方訊問後，護士馬德里（Dahiana Gisela Madrid）的辯護律師巴蓋（Rodolfo Baque）表示：「他們殺了馬拉度納（Diego Maradona）。」

調查馬拉度納死因的專家小組認定，他並未獲得充分醫療照顧，被棄之於不顧有一段「相當長、痛苦的期間」。本案共有七人因過失殺人罪嫌遭到調查，現年36歲的馬德里是其中之一。

巴蓋堅稱，馬拉度納大腦動刀復原時，是由醫師進行治療，而不是他的當事人。

馬拉度納去年11月因心臟病 與世長辭，享壽60歲，過世前數周動了移除大腦血栓的手術。

他說，馬拉度納當時正在接受心臟病的治療，但同時服用使他心跳加速，由精神科醫師開的藥。

巴蓋另指出，當時馬拉度納在醫院裡跌倒，馬德里要求做電腦斷層掃描（CAT），馬拉度納的助理卻拒絕，並說若是讓媒體知道就糟了。

檢方偵訊馬德里長達8個多小時，休息時間巴蓋表示：「最後，大概就一天的時間，出現許多馬拉度納快要不行的徵兆，居然沒有醫生施救以阻止憾事。」

馬德里是馬拉度納的日間護士，而且是最後看著他還沒嚥氣的數人之一。