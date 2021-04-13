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「小蟲」羅德曼18歲女兒 創女足聯賽最年輕進球紀錄

聯合新聞網／綜合報導
「小蟲」羅德曼的18歲女兒崔妮蒂日前在國際女足聯盟成為歷史上最年輕的得分手。（取材自Instagram@trinity_rodman）
「小蟲」羅德曼的18歲女兒崔妮蒂日前在國際女足聯盟成為歷史上最年輕的得分手。（取材自[email protected]_rodman）

「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）的18歲女兒崔妮蒂（Trinity Rodman）日前在國際女足聯盟（NWSL）踢出名堂，她成為該聯盟歷史上最年輕的得分手。崔妮蒂是美國女足20歲以下聯盟選秀的第二順位，而她也在數分鐘內展現了自己如神童般的天賦，先是接到了桑契斯（Ashley Sanchez）半場的長傳，再以驚人的速的矯正姿勢、射門得分。

來源：Sauce Separately

賽事轉播球評也大叫：「這是她的職業生涯的神奇開端！」從崔妮蒂冷靜俐落的身手很難看出她過去受的紛紛擾擾，她曾說過擁有一位舉世聞名的父親只會加強自己的決心與競爭意志，在母親蜜雪兒（Michelle）與老爸羅德曼離婚後，她就不斷在訪談中提及這位獨力扶養她長大的單親媽媽。

知名NBA前球星羅德曼（右）與女兒崔妮蒂合影。（取材自Instagram@tri...
知名NBA前球星羅德曼（右）與女兒崔妮蒂合影。（取材自[email protected]_rodman）

崔妮蒂表示：「當擁有一位像這樣的父親，沒有人會在乎你的母親是誰，畢竟她也不是NBA球星。但我想告訴大家，我的母親總是支持著我的一切，她是我最好的朋友，也是我最堅強的後盾。外界不知道我們有多親密，她的競爭心與心理建設不輸NBA球員，她是個堅強的女人，也是我的好榜樣。」

崔妮蒂沒有跟隨父親的腳步打籃球，但成了足球好手。（取材自Instagram@tr...
崔妮蒂沒有跟隨父親的腳步打籃球，但成了足球好手。（取材自[email protected]_rodman）

NBA 美國 蜜雪兒

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