歐冠／姆巴佩雙響砲 終結拜仁主場19連不敗

巴黎姆巴佩梅開二度。（歐新社）

巴黎聖日耳曼和拜仁慕尼黑在歐冠聯賽八強首輪踢出一場經典對決，巴黎7日在大雪的客場以3：2獲勝，終結拜仁歐冠主場19場不敗紀錄。

姆巴佩（Kylian Mbappe）梅開二度，而馬爾基尼奧斯（Marquinhos）在傷退前也錦上添花；拜仁的舒波-莫廷（Eric Maxim Choupo-Moting）和穆勒（Thomas Muller）的進球對主場球隊來說還是不夠。

巴黎主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）和拜仁教頭弗里克（Hansi Flick）都面臨傷兵累累的困擾，被迫重新安排先發陣容。雖然拜仁擁有較多球星列陣，但開賽才3分鐘就證明沒有太大用處，姆巴佩接獲內馬爾（Neymar）傳球，勁射突破拜仁門將諾伊爾（Manuel Neuer）的防守。

這不是諾伊爾這場犯下的唯一錯誤，效力巴黎的德國 同胞德拉克斯勒（Julian Draxler）差點在他背後撥球進網，還好被判越位。

馬爾基尼奧斯在28分鐘再次接獲內馬爾妙傳破門，擴大領先幅度，但幾分鐘後他就因傷退場。姆巴佩在68分鐘再獲迪馬利亞（Di Maria）助攻得分，確保巴黎的領先。

●芒特破門 切爾西2：0波爾圖

另一場比賽，切爾西在客場以2：0戰勝波爾圖（Porto），芒特（Mason Mount）和奇維爾（Ben Chilwell）為切爾西攻進得分。這是兩隊第9次交手，之前8次切爾西取得5勝1平2負，其中客場1勝1平2負。

波爾圖開球後積極施壓，但都被切爾西門將門迪（Edouard Mendy）撲出。切爾西在32分鐘打破僵局，在接獲若日尼奥（Jorginho）傳球後，芒特停球轉身突入禁區右側低射遠角入網。22歲87天的芒特成為歐冠淘汰賽進球最年輕的切爾西球員。

波爾圖下半場繼續高壓搶攻，切爾西穩守反擊，在85分鐘擴大領先優勢。波爾圖科羅納（Jesús Corona）停球失誤，奇維爾截斷後突入禁區內騙過門將射入空門。這是他個人首顆歐冠進球。這場也是切爾西2012年3月以來首次歐冠單場有兩位英格蘭球員進球。