足球專欄／皇馬戰術完勝 紅軍還沒踢就輸了

在這場教練的腦力對決中，席丹（右）完勝克洛普（左）。（歐新社）

歐冠八強皇家 馬德里主場迎戰利物浦，兩隊這個賽季都遭受嚴重的傷兵潮，「紅軍」利物浦少了范戴克（Virgil van Dijk）、戈麥斯（Joe Gomez）、亨德森（Jordan Henderson），皇馬則缺少拉莫斯（Sergio Ramos）、瓦拉內（Raphael Varane）、卡瓦哈爾（Dani Carvajal），可以說兩邊的後防線都是拼湊而成。最終，皇馬以3：1拿下勝利，不過從內容上來看，皇馬完全可以說是「戰術完勝」輾壓利物浦。

兩隊上次交手是在2018年歐冠決賽，當時皇馬以3：1擊敗利物浦完成歐冠三連霸，不過上半場拉莫斯弄傷了薩拉赫（Mohamed Salah），讓紅軍球迷耿耿於懷。這次兩隊狹路相逢，賽前就有不少紅軍球迷視為「復仇之戰」，遺憾拉莫斯不能上場，恨不能給他點顏色瞧瞧。

既然雙方陣容都不整齊，如何運用好手上的棋子，就是考驗雙方主帥的能力。從賽後訪問可以得知，看準紅軍兩個邊後衛喜歡上前助攻，兩個中後衛實力又較弱，皇馬主帥席丹（Zinedine Zidane）在賽前設計的戰術就是長傳球打身後，利用速度直插利物浦的心臟。所以才會看到第一顆進球，克羅斯（Toni Kroos）手術刀式的精準長傳，「小熊」維尼修斯（Vinicius Junior）漂亮的胸部卸球，一腳破門。第二顆進球也是同樣的套路，只不過防守的阿諾德（Trent Alexander-Arnold）企圖把球破壞掉，反而變成了烏龍助攻，阿森西奧（Marco Asensio）先精采地把球過頂挑過守門員再打進空門。

回頭看看利物浦的賽前佈置，紅軍主帥克洛普（Jurgen Klopp）在先發名單上就犯下致命失誤，直接葬送比賽。本場比賽，利物浦排出4-3-3的陣型，右中場是凱塔（Naby Keita）而非蒂亞哥（Thiago Alcantara）。首先，凱塔傷癒復出第一場比賽就讓他先發打皇馬這種級別球隊未免太大膽，其次，凱塔的防守能力較差，沒有辦法掩護攻強守弱的右後衛阿諾德，再加上兩個菜鳥中後衛也幫不上什麼忙，導致利物浦右路被維尼修斯打爆。逼得克洛普不得不打臉自己，上半場還沒結束就用蒂亞哥換下凱塔。

除了教練腦力的較量，皇馬兩位中場莫德里奇（Luka Modric）、克羅斯的出色發揮，更是盡顯大師風範。過去利物浦令人聞風喪膽的高位逼搶，遇上這兩位中場大師更顯得漏洞百出。在圍攻下，只見莫德里奇翻滾騰挪，輕鬆傳球助攻；克羅斯氣定神閒，長傳製造殺機。反觀利物浦全隊狀態低迷，失誤連連，上半場竟沒有一腳射門。

賽後，克洛普鼓舞球隊，不要忘了他們曾在0：3落後的情勢下，第二回合上演「安菲爾德奇蹟」逆轉巴薩。不過，在少了現場球迷助威之下，紅軍要再上演大逆轉，恐怕真的需要奇蹟。