我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

足球／再次感謝C羅怒丟臂章 塞國消防員撿走義賣救病童

體育新聞組／ 綜合報導
塞爾維亞當地一名消防員撿到C羅怒丟的隊長臂章，決定拿出來義賣。（路透）
塞爾維亞當地一名消防員撿到C羅怒丟的隊長臂章，決定拿出來義賣。（路透）

塞爾維亞再次感謝葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）怒丟背章。

日前世界杯歐洲區資格賽，葡萄牙對陣塞爾維亞的比賽中，C羅一記成功推射入球，卻遭裁判判決進球無效，但由於資格賽上並無VAR(影像輔助裁判)設置，儘管C羅立即上前抗議，仍無法更改判決，這也讓他氣得把隊長臂章丟在地上，終場哨聲還沒響起就憤而離場。

塞爾維亞因為這場和局，積分與葡萄牙暫時並列分組第一，不過，還有另一段插曲，由於這場比賽主場是在塞爾維亞進行，這個他所丟掉的葡萄牙隊長臂章，被球場駐守的當地一名消防員撿走，這名消防員在與臂章合影過後，決定捐出來義賣，為六個月大的患有脊髓性肌萎縮的病童，募集治療基金，該基金預計要募集250萬歐元（約294晚美元）。

然而這個臂章在塞爾維亞拍賣，據報導已出價已遠遠超出基金的金額。雖這個出售行為並未經過C羅的同意，但這些消防員相信，C羅也絕對會樂於做這個慈善。

C羅在世界杯資格賽怒甩隊長背章。（歐新社）
C羅在世界杯資格賽怒甩隊長背章。（歐新社）

C羅 足球 拍賣

上一則

NBA／少了柯瑞、格林 勇士崩盤慘敗 輸暴龍53分

下一則

影／惱羞？主播飆罵MLB球迷：你是不懂球的白癡

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
太魯閣號撞車 50死162傷…台鐵史上最慘重事故

太魯閣號撞車 50死162傷…台鐵史上最慘重事故
太魯閣號事故現場 救一個算一個…消防員拼湊男童遺體

太魯閣號事故現場 救一個算一個…消防員拼湊男童遺體
太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

熱門新聞

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

2021-03-27 18:23
圖為福原愛2016年出席日本桌球公開賽記者會。(本報資料照片)

福原愛被爆失去東京奧運球評機會 日本公司全停擺

2021-03-29 08:00
莎拉波娃與她設計的桌子。 （取材自Instagram）

網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師

2021-03-28 20:57
福原愛（右）、江宏傑日前驚傳婚變。(取材自微博)

高帥男已婚謊稱分居 福原愛慘陷「雙重不倫」

2021-03-31 21:01
短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂常在推特上分享生活。（取材自推特）

為出征北京冬奧 英世錦3金辣妹靠「送披薩」存錢

2021-03-29 07:00
返回日本職棒的前洋基投手田中將大，也對新冠肺炎疫情掀起的亞裔歧視感到憂慮。（路透）

MLB／「歧視、疫情…我怕在美國住」田中將大爆返日原因

2021-03-27 19:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃