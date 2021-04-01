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足球專欄／C羅絕殺球被「偷」 誰該賠？

易起民
C羅不惜扯下隊長臂章表達抗議。（歐新社）
C羅不惜扯下隊長臂章表達抗議。（歐新社）

世界杯預賽葡萄牙對上塞爾維亞，前90分鐘雙方打成2：2平手。傷停補時階段，C羅（Cristiano Ronaldo）把握住最後進攻機會，將球踢進球門，可是被對方後衛在球門線內將球解圍，主裁也沒有判定這個球進了。C羅轉身向裁判抗議，反而吃了黃牌。幾秒後，哨聲響起比賽結束，C羅憤然離場把隊長袖標甩在地上。

轉播鏡頭裡，這個球很明顯進了，但在VAR技術如此普及的今日，歐洲區預賽竟不使用這項技術，於是這個進球也就沒有迴旋的空間了。這場比賽關係到進入世界杯的資格，不可謂不重要。而且這座球場作為貝爾格勒紅星的主場，上個月在歐聯的比賽中才使用過VAR，技術上完全沒問題。或許歐足聯是為了配合沒有VAR的小國，所以乾脆全部比賽通通不要用，才導致了這一次誤判。

說到門線冤案，就讓人想起2010年世界杯16強，英格蘭面對宿敵德國的比賽。上半場38分鐘，英格蘭1：2落後，蘭帕德（Frank Lampard）在大禁區線上一腳吊射，足球越過守門員諾伊爾（Manuel Neuer）的頭頂擊中門楣彈向地面，諾伊爾一把把球抱住，主裁判沒有任何表示，留下了蘭帕德抱頭不敢置信的鏡頭。

從回放能清楚地看出，球彈地的那一刻是在球門內。雖然最後英格蘭以1：4輸球，但如果當時裁判做出正確判決，扳平比分的英格蘭隊氣勢大振，最後鹿死誰手還很難說。

為了避免類似冤案再度發生，誕生了兩項新技術。首先是2014年世界杯啟用的門線技術，當球越過球門白線時，主裁的手表會顯示「GOAL」的字樣，以杜絕類似蘭帕德這樣的不幸發生。

2018年世界杯又出現了VAR（視覺輔助裁判），坐在特別房間裡的視覺輔助裁判會檢查視頻，如果有進球或明顯的誤判，他們會透過對講機通知場上的主裁，由主裁判斷是否要親自確認影片來做出決定。

如今，VAR在歐冠和英超等聯賽中已經非常普遍，雖然對於點球和「體毛」越位的吹罰仍有不少爭議。但像C羅、蘭帕德這樣明顯的誤判，只要有VAR，絕對有機會翻盤。

賽後，主裁判已承認錯誤，並向葡萄牙主教練道歉，但是葡萄牙三分變一分，進軍世界杯又多了一道阻礙。

C羅 足球 德國

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