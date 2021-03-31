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影／C羅甩隊長臂章國內狂轟 「爆乳姊」護弟開嗆

體育新聞組／綜合報導
儘管年過40，卡蒂雅仍然保有姣好身材。（取材自Instagram）
儘管年過40，卡蒂雅仍然保有姣好身材。（取材自Instagram）

日前世界杯歐洲區資格賽，葡萄牙對陣塞爾維亞的比賽中出現重大誤判，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）一記成功推射入球，卻遭裁判判決進球無效，但由於資格賽上並無VAR(影像輔助裁判)設置，儘管C羅立即上前抗議，仍無法更改判決，這也讓他氣得把隊長臂章丟在地上，終場哨聲還沒響起就憤而離場。

賽後對於該場比賽邊線裁判的批評，以及VAR是否普及的議題如紙片般飛來，但外界更聚焦在C羅將具有象徵性的國家隊隊長臂章往地上甩的動作，前葡萄牙國腳梅拉（Fernando Meira）更大肆批評，「雖然那是一顆進球，但C羅並不能那樣摔隊長臂章，人們是不可接受葡萄牙國家隊隊長做出這種行為，尤其是如同他這樣歷史等級的球員。」

針對C羅受到許多無情批評，作為姐姐的卡蒂雅（Katia Aveiro）也相當疼惜弟弟，跳出來為C羅辯護，更是將葡萄牙稱做「可悲的國家」：「這裡的媒體都受到嚴重的操控，他們聽到負面消息就見獵心喜，做些會幫助他們的報導。」

卡蒂雅說，「提醒我的追蹤者，我弟弟總是為國家賣命。請問你們這些網路球評？為國家做了些什麼，如果沒有就不要隨意批評他。」

儘管年過40，卡蒂雅仍然保有姣好身材，在葡萄牙當地更是人氣歌手，而這也非卡蒂雅第一次為C羅抱不平，尤其是在人們討論已久的「梅羅」之爭上，卡蒂雅總是會此議題上參上一腳。在去年歐冠小組賽，尤文圖斯以3比0完封巴塞隆納後，卡蒂雅更是大肆吐槽梅西一番，更直言C羅早前確診新冠病毒，是她見過最大的騙局，如此狂言也在當時引起不小爭議。

C羅在世界杯資格賽怒甩隊長背章，引來葡萄牙足壇人士批評。（歐新社）
C羅在世界杯資格賽怒甩隊長背章，引來葡萄牙足壇人士批評。（歐新社）

C羅 梅西 足球

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