NCAA／岡薩加大學挺進4強 創下60年校史新猷

岡薩加大學擊敗南加大，挺進最終4強。（路透）

來自華盛頓東部的小型私立天主教學校岡薩加大學（Gonzaga）30日創下60年歷史新猷，在NCAA 男子籃球錦標賽菁英8強賽（Elite Eight）中以85：66擊敗南加大 （USC），晉級最終4強（Final Four）。

最讓人印象深刻的是岡薩加大學今年三月瘋的全勝戰績，以96個勝場數成為21世紀最強力大學球隊，超越2009年的北卡。

岡薩加大學距離校史第一個冠軍頭銜還差2場勝利，也是自1976年印第安納州立大學以來NCAA男籃錦標賽第一個全勝的賽季。30日的勝利讓它們成為2日競逐決賽資格的最有實力隊伍，更可能延續至未來數年。

這場比賽被稱為是矛與盾的對決，最佳進攻率63.9%的岡薩加對上抗阻攻率41.5%最佳的南加大。

但是，從開賽跳球開始，球賽就呈一面倒。岡薩加大學讓南加大在前4次持球就出現3次失誤，迫使它們只能不斷傳球；同時積極進攻禁區，一如之前對上堪薩斯州大和俄勒岡州 大一樣，很快就取得17比4的懸殊比數。

南加大雖以緊迫盯人方式回應，但徒勞無功。比分進一步擴大至25：8。即使回防禁區，比差繼續擴大至36：15。

岡薩加大學的表現全看提米（Drew Timme）和薩格斯（Jalen Suggs）。薩格斯全場跑動和傳球讓對手眼花繚亂，拿下18個籃板和8次助攻，得分18分。

身高6呎10吋的大二生提米全能表現更勝一籌，幾次抄截、中距離跳投、勾射和歐洲步上籃，早早就為勝負定調。全場得到23分和5個籃板，表現壓倒大學男籃排名第三的南加大莫布里（Evan Mobley）。