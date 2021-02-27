WNBA／敗選+美夢隊易主 羅夫勒禍不單行

蒙哥馬利成為美夢隊三名新老闆之一。（美聯社）

前美國 參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）在上月喬治亞州補選中敗選，如今又失去WNBA 球隊老闆的身分。

WNBA 26日宣布，已與NBA理事會一致同意將亞特蘭大 美夢隊出售給房產公司Northland主席格特斯迪納（Larry Gottesdiener）。其他投資人還包括前美夢隊明星球員蒙哥馬利（Renee Montgomery）和Northland總裁兼營運長亞倍爾（Suzanne Abair）。

WNBA主席安格伯爾特（Cathy Engelbert）表示，「在WNBA和NBA一致通過下，今天是亞特蘭大美夢球團的新開始，我們非常高興歡迎格特斯迪納和亞倍爾加入WNBA。」「我非常欣賞他們對女子籃球的熱情，但更重要的是她們的價值觀。」

34歲的蒙哥馬利在WNBA效力11年，其中2018年和2019年兩個賽季效力美夢隊。她2月9日才剛宣告退休。

羅夫勒於2020年7月因反對球隊支持黑人社會公義活動而成為新聞焦點人物。當時美夢隊球員穿上支持「黑人命也是命」運動衫，並追悼去年3月在肯塔基州路易斯維爾被警察殺害的泰勒（Breonna Taylor）。羅夫勒寫信給安格爾伯特反對其球隊對運動的支持，並建議在球員球衣繡上美國國旗。

美夢球員因此轉而利用平台支持羅夫勒的競選對手、後來當選參議員的沃諾克（Raphael Warnock），穿上「投票給沃諾克」字樣的T恤，據傳這為沃諾克籌集超過23.6萬元。

美夢隊上個賽季戰績7勝15負，未能打進季後賽。球隊在2021年WNBA選秀大會上擁有第三順位選秀權。