中國最美足球員「想當普通女孩」網熱議：被引退？

中國女足球員熊熙在當打之年傳出引退消息，震驚球壇。(取材自微博)

中國 女足球 員熊熙，除了球技出色以外，亮麗的外表也曾被讚為「中國最美女足之一」。不過就在幾天前，這位話題足球員突然傳出引退消息，驚動整個球壇。

根據日本 媒體「サッカーダイジェストWeb」報導，隸屬上海綠地申花的女足球員熊熙，在上個月28日突然宣布引退。1999年出生的熊熙，自小便接觸足球，曾經入選過中國U15女足，後來也順利打進職業聯賽，是非常被看好的女足明日之星

不過就在上個月，熊熙的父親熊偉新卻突然在網路上宣布：「熊熙不想當球員熊熙了，想當一個普通女孩的熊熙…一個除了足球還有青春、浪漫、生活、可愛的熊熙，這麼多年了該換換身分了…」令許多球迷十分錯愕。

由於消息並非熊熙本人，而是由她父親宣布，因此也引發許多揣測。不過就在騷動後幾天，熊熙終於出面表示「有點誤解，事前沒和父親取得聯絡，從朋友那才知道引退的消息」，似乎想澄清引退之說純屬子虛烏有，不過並沒有正面說明到底會不會引退。

網友們則認為「本人自己決定該怎麼生活不也挺好的？不後悔放膽去做也不錯」、「真的是本人的決定嗎」、「比起自己的實績，外表反而更被討論，她也很困擾吧」、「為孩子著想是好事，但擅自幫孩子說要引退不太好吧」、「本人還不覺得要引退的話，還是撤回比較好吧」。