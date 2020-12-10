足球專欄／足壇雙嬌 「梅羅」成就彼此

好久不見！梅西（左）、C羅場上親切互動。（美聯社）

歐冠本周上演了眾所矚目的「梅羅大戰」，最終C羅 （Cristiano Ronaldo）罰進兩顆點球，率領尤文圖斯3：0擊敗梅西 （Lionel Messi）領軍的巴薩。這也是自C羅轉會義甲後，兩大天王首次交鋒，以下就來回顧兩人12年來的頂尖對決。

1.曼聯vs巴薩

兩人初次交手是在2008年歐冠四強，這是屬於C羅和曼聯的一年，他們1：0跨過巴薩，最終取得歐冠獎杯，C羅也拿下了生涯第一座金球獎 。

隔年兩隊在歐冠決賽再度相逢，輪到梅西笑到最後，他頂進一顆頭球助巴薩奪冠，也開啟了自己的金球獎四連霸。

2.皇馬vs巴薩（2009-2013）

C羅加盟皇馬的前兩年是鬱悶的，因為他面對的是號稱「宇宙隊」的巴薩，甚至吃下0：5的敗仗。2010-11賽季，兩隊在歐冠四強碰頭，巴薩更是憑著「梅」開二度淘汰皇馬，最終奪冠。

但在名帥穆里尼奧（Jose Mourinho）的指揮下，皇馬逐漸扳回劣勢。先在國王杯決賽中，C羅頭球一錘定音拿下冠軍，隔年再以積分100分拿下聯賽冠軍，打破巴薩的統治。

3.皇馬vs巴薩（2013-2018）

從2013-14賽季開始，皇馬與C羅找到最適合他們發揮的戰場——歐冠，取得了期待已久的第十座冠軍，之後更在2015-18賽季實現史無前例的三連霸。C羅無疑是最大的贏家，在金球獎上從1：4的絕對劣勢，拉到5：5平手。

梅西則是在2014-15賽季與內馬爾（Neymar）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）搭檔「MSN」組合，贏下歐冠、聯賽、國王杯「三冠王」，聯賽冠軍數更是3：1占優。

4.尤文vs巴薩

賽季初，歐冠抽籤將尤文、巴薩分在同一小組，「梅羅對決」就是話題焦點。可惜好事多磨，首回合C羅感染新冠疫情，無緣出戰。這一次作客諾坎普，C羅梅開二度率尤文取勝，梅西雖有七次射正球門，卻難以突破布馮（Gianluigi Buffon）的五指關，巴薩七年主場不敗破功，連續13年小組第一名出線的紀錄告終。

「梅羅」站在足壇頂端12年，如此持久強悍已驗證了他們的偉大。兩人都30多歲了，來到職業生涯的尾巴，與其爭論誰比較強，不如且看且珍惜，誰知道這場比賽會不會是兩人最後一次交鋒呢？