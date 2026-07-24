MLB／李灝宇化身2出局「得點圈之鬼」 雙安推進連9場敲安
台灣好手李灝宇化身「兩出局得點圈之鬼」，今天單場雙安，1支一壘打、1支二壘打貢獻1分打點，在老虎隊以2：1險勝皇家隊之戰再度成為關鍵人物，而李灝宇也推進連9場有安打，繼續堆疊台將紀錄。
皇家今天推出右投魏伊（Beck Way）假先發，李灝宇擔任第六棒、二壘手，首局就將連續安打場次推進，兩出局、一二壘有人的打席，攻擊91.6哩卡特球，打向中外野落地安打帶有1分打點，幫助老虎擴大為2：0領先。
皇家第二局起派出左投卡麥隆（Noah Cameron），李灝宇在第四局的過招擔任首位打者，擊出一壘飛球出局；第六局兩出局、壘上無人時咬中5號位的94.5哩直球，擊球初速105.5哩，敲出二壘打，麥金斯崔（Zach McKinstry）隨後打向左外野遭到接殺，老虎該局攻勢無功而返。
加上今天的首打席在內，李灝宇在得點圈35打數敲出13安打、14分打點，打擊率3成71，其中在兩出局的狀況下更是20打數敲出10安打、貢獻13分打點，打擊率達到5成，堪稱「兩出局得點圈之鬼」。
老虎由「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發，投7.1局被敲4安打、失1分，送出12次三振，拿下本季第7勝。
他擔任第6棒、二壘手，單場敲出2安，包括1支一壘打與1支二壘打，並貢獻1分打點，成為老虎2：1獲勝的重要功臣。 因為他在兩出局且得點圈有人時特別有把握，今天首局就敲出帶1分打點安打；本季在兩出局得點圈20打數10安、13分打點，打擊率高達5成。 李灝宇此役再度敲安，將個人連續安打場次推進到9場，持續累積台將紀錄，也顯示他近期在打擊端維持穩定輸出。
精華 FAQ
他擔任第6棒、二壘手，單場敲出2安，包括1支一壘打與1支二壘打，並貢獻1分打點，成為老虎2：1獲勝的重要功臣。
因為他在兩出局且得點圈有人時特別有把握，今天首局就敲出帶1分打點安打；本季在兩出局得點圈20打數10安、13分打點，打擊率高達5成。
李灝宇此役再度敲安，將個人連續安打場次推進到9場，持續累積台將紀錄，也顯示他近期在打擊端維持穩定輸出。
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