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MLB／大谷翔平單局2安、本季第11轟 山本由伸可望輕鬆第6勝

記者藍宗標／即時報導
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大谷翔平不但單局雙安，還轟出兩分砲。（路透）
大谷翔平不但單局雙安，還轟出兩分砲。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：山本由伸先發首局失分，但道奇立即在一局下大爆發。
  • 重點二：大谷翔平首局單局雙安並敲出兩分砲，本季第11轟出爐。
  • 重點三：道奇單局狂攻九分，山本前四局失一分，有望拿下第六勝。

道奇隊6日繼續在主場迎戰天使隊，先發投手山本由伸雖然1局上就失1分，但道奇1局下瘋狂打了12人次，大谷翔平不但單局雙安，還轟出兩分砲，這半局狂攻9分大幅領先，山本挑戰本季第6勝處於相當有利局面。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

山本開賽解決兩名打者後，被揮出兩支安打，包括佩拉薩（Oswald Peraza）三壘打失1分。

道局1局下火力全開，大谷首局首打席揮出內野安打，帶動這半局攻勢，前6棒連續安打，讓天使先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）陷入苦戰，面對8人次只解決1人，被揮出6支安打、1次保送就退場，失7分有6分自責。

天使換上第2任投手蘇特（Brent Suter），道奇攻勢依然猛烈，大谷逮中91英里伸卡球，轟成中外野方向406英尺全壘打，本季第11轟出爐，也是生涯對天使第6轟；道奇這半局出現7支安打，帕赫斯（Andy Pages）也轟出兩分砲，大谷是唯一單局包辦2安的打者。

道奇本季在洛城「高速公路大戰」對戰天使4連勝，6日很有機會再下一城，山本投完前4局只被揮出兩支安打、失1分，暫是勝投候選人。

大谷翔平 道奇 山本由伸

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