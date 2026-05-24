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MLB／山本由伸收拾釀酒人奪第4勝 羅伯茲盛讚王牌投手該有的樣子

記者藍宗標／即時報導
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山本由伸24日奪下本季第4勝。（路透）
山本由伸24日奪下本季第4勝。（路透）

山本由伸24日先發7局只失1分，優質表現幫助道奇隊以5：1擊敗釀酒人隊，客場3連戰2勝1敗，山本本季第4勝到手，終止2連敗。

山本投完前3局0：1落後，道奇4局上追平比數，5局上塔克（Kyle Tucker）揮出三壘打攻下兩分打點，帕赫斯（Andy Pages）追加兩分砲，本季第11轟出爐，道奇這半局攻下4分奠定勝基。

山本用92球完成7局任務，被揮出7支安打，投出3次三振，本季戰績升至4勝4敗、防禦率3.09。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「山本完全掌控比賽，就算24日曲球感覺不太好，但指叉球、速球都投得很棒。」

羅伯茲特別提到，山本在關鍵時刻總是能夠挺身而出，這就是王牌投手該有的樣子，有能力承受壓力，投出需要的球，無論三振還是雙殺都能做到，近年很少有人能像山本在去年季後賽那麼出色。

釀酒人打者積極進攻，無法攻下太多分數，山本表示，盡量保持冷靜、精準投球，一次專注一個打者，在壘上有人時更加注重投球精準度和執行力。

釀酒人對道奇3連戰前，前7次系列賽交手贏了6次，道奇這次客場之旅也帶著9勝2敗回到洛杉磯，本季戰績33勝20敗仍居國聯西區之首。

道奇 山本由伸

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