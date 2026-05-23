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MLB／鄧愷威共軌迷惑打者 「橫掃球就是我現在最好球路」

記者陳宛晶／即時報導
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台灣投手鄧愷威23日面對小熊隊繳出6局僅被敲2安打、無失分好投。（美聯社）
台灣投手鄧愷威23日面對小熊隊繳出6局僅被敲2安打、無失分好投。（美聯社）

台灣投手鄧愷威再投出新巔峰，今天面對小熊隊繳出6局僅被敲2安打、無失分好投，太空人隊終場以3：0贏球，鄧愷威拿下本季第3勝。逐漸在先發位置穩住陣腳，鄧愷威歸功於對於橫掃球的自信，現在這不再只是一顆直球狀況不好的備用武器；太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）大讚，鄧愷威在先發位置上已經愈來愈適應。

鄧愷威的致勝武器來自橫掃球，本季對手面對他的這顆球路只有1成05打擊率、1成40長打率，製造32.2%揮空率。

此役搭檔捕手薩拉札（César Salazar）指出，鄧愷威的橫掃球可以攻擊內外角，而且不管在搶好球或製造追打都很有效率，可怕的是，他的橫掃球在大部分時間裡看起來就像直球，「當打者準備要打直球了再出現大幅橫移，所以他們幾乎沒辦法有確實擊球。」

薩拉札進一步分析指出，鄧愷威的直球、橫掃球速度相差大約只有6、7哩，但不會有一出手就被看穿的感覺，「它會沿著筆直軌跡前進，最後突然大幅度往左橫移，就算只是用來搶好球帶，這顆球還是會有犀利的位移。」

鄧愷威也說：「我現在最好的球路就是橫掃球，在過去幾年，當我的伸卡球、四縫線直球找不到感覺時，我才會丟大量橫掃球，但今年我開始真正相信它的球威，即便我的直球狀況不好，還是會堅持比賽策略，因為那些直球與橫掃球的共軌效應帶來好的效果，那可能是橫掃球能發揮這麼好效果的原因。」

即便對戰打線進入第二輪、第三輪，鄧愷威依舊展現壓制力，今天面對的最後10人次成功解決9人，鄧愷威指出，關鍵在於堅持賽前擬定的策略，再根據打者反應做出應對。

太空人教頭艾斯帕達也對此給出好評，「進入第二輪後，他愈投愈好，他的投球持續保持位移，讓打者揮空，這也是我一直在觀察他在進入70、80球後能帶給我們什麼？他持續攻擊好球帶角落，橫掃球依然很有效，不會在好球帶裡飆高，他所有呈現出來的內容，都顯示他正在先發投手角色上愈來愈適應。」

鄧愷威

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