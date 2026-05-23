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MLB／鄧愷威旅美生涯代表作 先發6局無失分奪本季第3勝

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MLB／鄧愷威旅美生涯代表作 先發6局無失分奪本季第3勝

記者葉姵妤／即時報導
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太空人隊台灣投手鄧愷威23日先發登板，主投6局無失分，收下本季第3勝。(路透)
太空人隊台灣投手鄧愷威23日先發登板，主投6局無失分，收下本季第3勝。(路透)

休士頓太空人隊今天在客場出戰芝加哥小熊隊，台灣投手鄧愷威本季第4度先發登板，主投6局無失分，僅被敲2支安打，送出6次三振，單場局數和用球數都寫生涯新高，投出大聯盟生涯代表作，最終太空人以3：0完封小熊，鄧愷威收下先發2連勝、本季第3勝。

太空人打線今天一開賽就提供鄧愷威火力支援，面對小熊隊先發投手瑞伊（Colin Rea），2出局後由艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）選到保送上壘，接著沃克（Christian Walker）轟出左外野方向的2分全壘打，鄧愷威還沒登板就先取得2：0的領先優勢。

鄧愷威1局下先對阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）投出三振，再讓布萊格曼（Alex Bregman）敲出內野飛球出局，接著連投3顆好球三振布許（Michael Busch），製造3上3下。

2局下鄧愷威對首名打者霍納（Nico Hoerner）投出保送，之後讓康佛托（Michael Conforto）擊出飛球出局，面對第6棒日籍強打鈴木誠也，讓他擊出游擊方向的雙殺打，再讓對手3上3下。

第3局鄧愷威保送首名打者，接著製造滾地球形成雙殺，2出局後讓史旺森（Dansby Swanson）、阿姆斯壯連敲2安形成一、三壘有人，但捕手隨後抓到欲盜上二壘的阿姆斯壯，形成3人出局。

3局下沃克再敲一發陽春全壘打，單場雙響砲替太空人隊拉開3分領先。 

鄧愷威4局下也投出3上3下，第5局連續K掉康佛托和鈴木誠也後，對巴勒斯特羅斯（Moises Ballesteros）投出保送，但他隨後用85.7英里的橫掃球（Sweeper）三振阿馬亞（Miguel Amaya）守住局面，單局3個出局數都用三振抓下。續投6局下再連續解決3名打者。

鄧愷威此戰投滿6局，寫下他大聯盟生涯單場最長局數，用89球也寫新高，合計面對20名打者，被擊出2支安打，投出3次保送，送出6次三振，沒有失分，防禦率降至2.19，最快球速達95.5英里（約153.7公里），招牌橫掃球使用比例達47%。

前6局打完太空人維持3：0領先，7局起交由牛棚接手，沒再給對手機會，最終就以3：0收下勝利，鄧愷威連兩場先發奪勝投，本季第3勝入袋。小熊隊全場僅敲3安打遭完封，苦吞7連敗。

鄧愷威 芝加哥 太空人

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