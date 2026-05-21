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MLB／大谷二刀流回歸包辦勝利打點+勝投 敲第8轟、奪第4勝

記者葉姵妤／即時報導
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大谷翔平回歸二刀流就開轟並奪勝。(美聯社)
大谷翔平回歸二刀流就開轟並奪勝。(美聯社)

暌違一個月後的「雙刀出擊」，大谷翔平20日用表現宣告「二刀流」回歸，首局首打席首球開轟，同時登板繳出5局無失分表現，飆速100.2英里（約161.2公里）、本季防禦率僅0.73，幫助道奇隊以4：0完封教士隊，大谷包辦勝投和勝利打點。

「打者大谷」擔任開路先鋒，面對教士先發投手瓦斯奎茲（Randy Vasquez），一開賽掌握第一球，將95.5英里（約153.7公里）的直球轟出中外野全壘打牆，擊球初速111.3英里（約179公里），是他本季第8轟，用陽春砲替自己打下1：0領先。

這也是大聯盟史上第二次由投手擊出的首局首打席全壘打，前一次就是大谷自己在去年國聯冠軍賽第4戰所締造。

道奇打線接著在2局上再添1分，5局上大谷翔平成為該局首名打者，選到四壞球保送上壘，接著還跑回全隊第3分。

大谷翔平登板則是開賽起連續解決9名打者，直到4局下對塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出保送，之後雖被敲安打，但沒有失分。投到5局下則是被連敲2安，1出局後又投出保送面臨滿壘大危機，大谷成功讓塔提斯擊出雙殺打守住局面，他自己也振奮大吼。

「投手大谷」投完5局打卡下班，是他本季8場先發中最短投球局數，用了88球，被揮出3支安打，有2次保送，送出4次三振，最快球速達100.2英里，本季防禦率再下修至0.73。而接在大谷之後登板的4任牛棚投手也合力封鎖教士打線，守住他的勝投（本季第4勝）。

大谷7局上繼續走上打擊區，面對教士日籍投手松井裕樹，擊出游擊方向飛球出局，9局上赫南德茲（Teoscar Hernandez）開轟替道奇多添1分，大谷接著在最後一次打擊機會遭到馬里納喬（Ron Marinaccio）的卡特球三振。

「打者大谷」此戰4打數敲出1發全壘打，另有1次保送，吞下1K，替自己跑回2分，近期連續7場比賽安打，打擊率2成39。

大谷翔平 道奇

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