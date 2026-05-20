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MLB／大谷翔平回歸「二刀流」開轟再繳好投 5局0失分收工本季最短先發

記者葉姵妤／即時報導
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大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇大谷翔平暌違一個月後回歸「二刀流」出賽，今天客場登板面對教士隊，「打者翔平」首局首打席首球就開轟，「投手大谷」則是僅投5局無失分收工，寫下本季最短先發，前5局打完道奇3：0領先，大谷成為勝投和勝利打點候選人。

大谷過去三場先發登板都是只投不打，前一次「二刀流」出賽已是4月23日，而回歸的首戰，今天一開賽就砲轟教士先發投手瓦斯奎茲（Randy Vasquez），抓第一球、95.5英里（約153.7公里）的直球轟出中外野陽春砲，擊球初速111.3英里（約179公里），是他本季第8轟，先替自己打下領先。

5局上「打者翔平」率先上場選到保送，隨後也回到本壘攻下分數，道奇取得3：0領先。

至於「投手大谷」此戰自登板起連續解決9名打者，直到4局上對首名打者塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出保送，1出局後被席茲（Gavin Sheets）敲出安打，但沒有失分。投到5局上則是被連敲2安再投出保送，滿壘時讓塔提斯擊出游擊方向的雙殺打，化解失分危機。

「投手大谷」本季第8場先發，今天投完5局收工，是本季先發最短局數，用88球，被敲出3支安打，有2次保送和4次三振，無失分，本季防禦率再下修至0.73。

大谷翔平 道奇

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