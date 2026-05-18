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MLB／敵對球迷乖乖不干擾沒收全壘打 遊騎兵外野手送2顆球答謝

記者陳宛晶／即時報導
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尼莫。(路透)
尼莫。(路透)

當一位守規矩的球迷是有回報的，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）昨天第四局一棒將球送向右外野，坐在第一排的主隊球迷沒有任何一人伸出手，遊騎兵隊右外野手尼莫（Brandon Nimmo）完成沒收全壘打美技，而他隨後帶了兩顆球來送給球迷，上面寫著：「謝謝你們讓我接到這球。」

這則球員與球迷之間的溫馨互動，由就坐在第一排的長年季票球迷布蘭奇（Ronald Branch）分享揭露，他在IG上貼出尼莫送來的球，他說：「作為一位31年太空人季票持有者、終生球迷，我絕對不可能伸出牆外，影響尼莫試圖接殺艾瓦瑞茲的全壘打。」他也提到，「我會一直都是太空人的死忠球迷，但也是真正熱愛棒球的人。」

尼莫還原昨天的互動，當時這位球迷大喊「嘿！你從我和她這裡偷了那顆球」，「我說OK，那我再給你們一顆吧！」尼莫在幾局過後直接帶了兩顆球走向他們，簽名之餘，還感謝他們讓自己完成這記守備，朝他們比了讚的手勢。

尼莫表示，自己當時手臂已經伸到看台上，「如果他們想搶球，我可能真的會錯過那球，但因為她轉過身去，我才有更多空間可以去接這球，我感謝他們的運動家精神，其實整件事滿有趣，我自己當時也在笑。」

▲ 影片來源：X平台＠JomboyMedia（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

太空人 MLB

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