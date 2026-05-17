MLB／佐佐木朗希首次先發7局 8K失1分奪勝 生涯最佳

佐佐木朗希演出大聯盟生涯代表作，先發7局寫下生涯最長局數。（路透）

道奇 隊17日以10：1大勝天使隊，日籍投手佐佐木朗希 演出大聯盟生涯代表作，先發7局寫下生涯最長局數，僅被敲4安打、失1分，送出8次三振。這是他第一次以先發投手之姿進入第七局投球，而比賽在攻守交換時照慣例連播了〈God Bless America〉、〈Take Me Out to the Ball Game〉，朗希傻傻照常站上投手丘，獨自等了一段時間，也讓他尷尬笑答：「我不知道有這個，所以有點愣住。」

朗希前三局僅被楚奧特（Mike Trout）敲二壘打，第四局施尼爾（Nolan Schanuel）敲安加朗希暴投進占得點圈，兩出局後孟卡達（Yoán Moncada）敲安送回分數，最後三局都僅面對3打席，最終以91球完成7局，沒有任何保送。

投出在大聯盟最精采的一役，朗希表示，其實前兩場的狀態還比17日更好，但此役可以照著捕手要求，把球投進好球帶，調整、穩定投球機制之後，現在自己可以比較有自信球投出後會進到什麼位置，加上隊友守備、打擊幫忙，讓他有好的投球節奏。

朗希也提到，有特別討論在打線進入第二輪、第三輪後的配球策略改變，「不要讓攻擊模式不變，也會一個一個打者去思考，參考他們在前一打席的反應，也會聽投手教練觀察的意見，再做出調整。」

談到此役完成七局投球，朗希給出成熟的回應，他說：「以『結果』來說，每次登板都有進步是好事，但如果沒辦法在『內容』上拿出更高水準的投球，不能在這個層級生存下去也只是時間早晚的問題，我會把結果和內容分開來看，持續提升自己的表現。」

有趣的是，這是朗希第一次以先發投手身分投進第七局，而他沒意識到大聯盟比賽在七局上結束後會播放歌曲，在其他隊友還沒上場時，就自己跑上了投手丘，17日因是周日一連放了〈God Bless America〉和〈Take Me Out to the Ball Game〉，朗希害羞笑說：「我不知道有這個，所以當下有點愣住，這還是我第一次在投手丘上聽〈Take Me Out to the Ball Game〉的英文版。」