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MLB／村上宗隆首度單場雙響 緊追舒瓦伯20轟

中央社／芝加哥16日即時報導
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白襪隊日籍好手村上宗隆16日連續兩個打席開轟。(美聯社)
白襪隊日籍好手村上宗隆16日連續兩個打席開轟。(美聯社)

芝加哥白襪隊日籍好手村上宗隆16日對上芝加哥小熊隊時，連續兩個打席開轟，首度在MLB揮出單場雙響砲，以17轟暫居美聯全壘打王，緊追本季已累計20轟的費城人隊重砲舒瓦伯。

日媒Full-Count報導，村上本季轉戰美國職棒大聯盟MLB，他16日在主場以第2棒、一壘手身分先發。

3局下，白襪3比0領先，村上第2個打席鎖定投手泰昂（Jameson Taillon）一顆外角偏高的變速球，把球送往左中外野看台。這顆陽春砲使村上本季的全壘打數，再度追平紐約洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）。

5局下，村上第3個打席，面對無人出局一壘有人的局面，再度從泰昂手中敲出全壘打，宣告本季第17轟出爐。這顆紅不讓擊球初速109英里（約175.4公里）、飛行距離428英尺（約130.5公尺）、仰角36度，同時使村上超越賈吉，再度獨居美國聯盟（AL）全壘打王。

報導預測，依照村上目前的節奏換算，他有望拿出單季61轟的驚人成績。

而村上在MLB新人球季繳出17轟的表現，已超越松井秀喜2003年在MLB第一個球季時的16轟。

日本放送協會（NHK）報導，村上目前的全壘打數，已經成為日本選手在MLB新人球季，全壘打第3多的人。第一名是大谷翔平在2018年MLB新人球季的22轟，第2名是城島健司於2006年第一年轉戰MLB球季揮出的18轟。

而目前暫居全大聯盟全壘打王的人，是費城費城人隊的重砲手舒瓦伯（Kyle Schwarber）。

美聯社（AP）報導，舒瓦伯於美東時間本月15日對上匹茲堡海盜隊時，也轟出單場雙響砲，使他本季全壘打數暫居全大聯盟最多的20轟。

根據體育資料公司Stats Perform的統計，舒瓦伯達成單季20轟的時間創下大聯盟最早紀錄，超越亞利桑那響尾蛇傳奇強打龔薩雷茲（Luis Gonzalez），後者在2001年5月17日敲出該季第20轟。

此外，這位費城重砲也追平隊史紀錄，在球隊前45場比賽中擊出20轟，這項紀錄最早由威廉斯（Cy Williams）於1923年所創。

洋基 MLB 芝加哥

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