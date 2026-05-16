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MLB／鄧愷威先發5局飆7K無失分 收下本季首場先發勝投

記者葉姵妤／即時報導
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太空人隊台灣投手鄧愷威16日先發出戰德州遊騎兵隊，主投5局0失分。（美聯社）
太空人隊台灣投手鄧愷威16日先發出戰德州遊騎兵隊，主投5局0失分。（美聯社）

太空人隊27歲台灣投手鄧愷威本季第3度先發，今天在主場出戰德州遊騎兵隊，主投5局0失分，寫下本季最長投球局數，僅被敲2安、飆8次三振，隊友也用4轟砲擊賽揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），前5局就打下4：0領先，讓鄧愷威帶著勝投候選人身分退場。比賽最終，太空人以4：1獲勝。

鄧愷威前一場先發在11日對紅人隊主投3局失3分，休5天後再次先發登板。今天開賽面對遊騎兵隊前兩棒彼德森（Joc Pederson）、尼莫（Brandon Nimmo）連飆2K，再製造滾地球解決容恩（Josh Jung），製造3上3下。

太空人隊打線則是在1局下就替鄧愷威打下分數，亞土維（Jose Altuve）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）接連砲轟狄葛隆，用2發陽春砲取得2：0的領先。

有了分數進帳後，鄧愷威在2局上遇上亂流，先投出保送，接著被歐蘇納（Alejandro Osuna）敲出安打，飆三振抓下第2個出局數後，又投出觸身球形成滿壘，面對下一棒佛斯克（Justin Foscue）時發生暴投，但鄧愷威即時下丘補位，在本壘前將三壘跑者觸殺出局，替自己化解大危機。

3局上鄧愷威投出3上3下、送2K，投到4局上則是再次面臨危機，投出保送後再被敲安打，但在2出局二、三壘有人的局面下，用自己的招牌武器橫掃球（Sweeper）抓下出局數。

太空人打線在4局下持續開砲，沃克（Christian Walker）、柯爾（Zach Cole）又各轟出一發陽春全壘打，將比數拉開為4：0；狄葛隆單場挨4轟追平生涯最多，前一次為2017年7月8日對上紅雀隊，主投7局挨4發陽春砲。

鄧愷威續投第5局接連投出2次四壞球保送，但隨即穩住陣腳，先用外野飛球形成2出局，再製造二壘滾地球有驚無險地抓下第3個出局數，完成5局的投球任務，力保不失分。

鄧愷威此戰主投5局用76球，寫下他本季最長局數，只被敲出2支安打，有4次保送，送出7次三振，沒有失分，退場時球隊4：0領先，鄧愷威本季第3度先發、首次取得勝投資格，收下本季首場先發勝。 

德州 鄧愷威

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