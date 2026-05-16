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MLB／因應藍鳥「假先發」 李灝宇首扛第3棒 有精彩雙殺

記者葉姵妤／即時報導
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老虎隊台將李灝宇16日在被排進中心打線。圖為他15日比賽照。（路透）
老虎隊台將李灝宇16日在被排進中心打線。圖為他15日比賽照。（路透）

底特律老虎隊今天在主場迎戰多倫多藍鳥隊，面對藍鳥排出的「假先發」左投弗勒哈蒂（Mason Fluharty），李灝宇生涯首度被排進中心打線，擔任先發第3棒、三壘手，但僅獲1打席就被換代打退場，老虎隊最終則是在延長賽第10局以1：2落敗。

藍鳥隊今天採用弗勒哈蒂擔任「開門投手」，他在過去22場出賽，單場最多僅投1.1局，本季第2度擔任「假先發」，老虎隊也將李灝宇排上第3棒來因應。

李灝宇一開賽就有守備機會，藍鳥史普林格（George Springer）擊出三壘滾地球，李灝宇傳一壘抓下出局數，下一棒皮那戈（Yohendrick Pinango）雖擊出安打，但小葛雷諾（Vladimir Guerrero）再敲出三壘滾地球，李灝宇策動雙殺，讓藍鳥隊形成3上3下。

而1局下李灝宇首打席在2出局後上場，面對弗勒哈蒂連續5顆變化球，在球數2好2壞時，遭到90.1英里（約145公里）的卡特球遭三振，這也是他此戰唯一的打擊機會。

2局下弗勒哈蒂先被敲安打，再對左打的格林（Riley Greene）投出三振，只投1.1局、用18球後就被換下場休息，藍鳥隊換上右投麥爾斯（Spencer Miles）登板接替。3局下老虎隊2出局攻佔滿壘，原本要輪到李灝宇打擊，但被換代打，由沃克曼（Gage Workman）上場但吞下三振。

老虎隊先發投手麥茲（Casey Mize）繳出6局無失分的表現，只被敲2支安打，送出4次三振，打線則在6局下靠維爾林（Matt Vierling）的陽春砲打下領先，但藍鳥隊在7局上也靠皮那戈敲陽春砲扳平戰局。

雙方維持1：1平手一路戰進延長賽，10局上藍鳥隊瓦修（Daulton Varsho）敲安打送回致勝分，再靠瓦蘭德（Louis Varland）後援2局關門成功，最終藍鳥隊就以1分差拿下勝利。

MLB

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