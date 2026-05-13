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MLB／台灣李灝宇代打上場2支2 老虎2：10不敵大都會

記者葉姵妤／即時報導
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李灝宇，資料照片。（路透）
李灝宇，資料照片。（路透）

老虎隊12日客場出戰紐約大都會隊，台灣強打內野手李灝宇升上大聯盟後首次造訪紐約，此戰沒有被排進先發陣容中，但在第7局被換上場代打，此戰2次打擊機會都敲出安打，生涯第二度單場雙安，連兩場有安打，彈最終老虎隊以2：10落敗。

大都會12日派出右投培洛塔（Freddy Peralta）先發，老虎2局上靠丁格勒（Dillon Dingler）的陽春砲首開紀錄，先打下2：0的領先，但此後攻勢就被凍結，大都會則是自2局起連連有分數進帳逆轉戰局。

老虎打完6局2：6落後，7局上大都會換上左投雷利（Brooks Raley）登板，李灝宇在1出局後登場代打，取代先發二壘手麥金斯崔（Zach McKinstry）上場，抓第3球、84.1英里（約135公里）變速球，擊出右外野方向安打，連續2場比賽敲安，之後雖靠隊友推進上三壘，但沒能跑回分數。

李灝宇在下個半局接替二壘守備續留場上，而大都會打線之後持續擴大差距，8局打完已取得10：2領先。

9局上李灝宇第二次打擊機會，在1出局後上場，再從大都會右投華倫（Austin Warren）手中敲出右外野安打，連兩打席安打，老虎最後仍無功而返，終場以2：10落敗。

李灝宇此戰雖沒有先發上陣，但代打上場，2打席都擊出安打，繼4月21日對上紅襪隊後，升上大聯盟以來第二度繳出單場雙安表現，打擊率回升至2成08。

老虎打線此戰敲出10支安打，但僅在第2局拿下2分，大都會打線則是全場揮出13支安打敲回10分，僅第1局和第5局沒有分數進帳。

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