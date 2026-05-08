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MLB／李灝宇全家照登老虎官網 跨海驚喜成難忘回憶

中央社洛杉磯8日專電
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老虎隊台灣野手李灝宇。(美聯社)
老虎隊台灣野手李灝宇。(美聯社)

美國職棒老虎隊官網今天刊出台灣好手李灝宇與家人合照，報導他擔任公車司機的父親、從事辦公室工作的母親，從台灣飛到美國探望兒子，帶來「一生難忘的驚喜探訪」。

老虎隊官網今天登出李灝宇與父母、未婚妻在主場合照。報導形容，這張合照非常不容易，家人這趟旅程從台灣飛西雅圖、再改搭紅眼班機赴底特律，加上通關和轉機時間，整趟旅程大約22小時。

報導揭露，自從李灝宇4月17日獲得通知升上大聯盟以來，老虎球團就著手安排這一趟旅程，不僅協助李灝宇的父母辦理赴美簽證、負責一切接待，也讓他的父母提前請假，暫時放下手邊工作。

官網報導提到，李灝宇敬業態度過人，球團經常必須提醒他，控制訓練分量，以免他把自己練到過度疲勞。經紀人形容李灝宇是「工作狂」。報導指出，李灝宇的工作態度來自父母。

報導指出，李灝宇來自基層家庭，父親是公車司機，母親在辦公室上班。父母為了支持李灝宇的棒球夢，長時間工作、努力存錢，李灝宇說：「沒有他們，就沒有現在的一切。」

當父母與未婚妻抵達美國時，經紀人與翻譯特別安排驚喜。他們與李灝宇約見面準備吃早午餐，結果李灝宇一轉身見到了父母與未婚妻。

報導形容這是一場飛越半個地球的驚喜探親，人在海外打拚6年的李灝宇說：「感覺好像回到家一樣。」李灝宇父母第一次來到美國，共看5場大聯盟比賽，正好在母親節前夕，成為李灝宇母親的難忘回憶。

西雅圖 簽證

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