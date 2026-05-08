MLB／小熊主場有神秘力量 今永昇太6局10K率隊奪主場15連勝

小熊隊日籍左投今永昇太。（路透）

小熊隊日籍左投今永昇太，7日對紅人隊先發6局失1分，飆出10次三振，本季第5度繳出優質先發，防禦率2.28，幫助球隊以8：3拿下勝利，在主場瑞格利球場（Wrigley Field）收下15連勝，寫下隊史近百年來的新高。

小熊7日前4局就替今永昇太打下8：0的領先，包括在4局下灌進7分大局，而今永昇太前4局雖都有讓對手上壘，但僅停留在一壘，直到5局上才讓紅人踏上二壘壘包，第6局被史都華（Sal Stewart）敲出陽春砲失唯一分數。

今永昇太主投6局用99球，被揮出6支安打（1轟），有3次保送，失1分，送出10次三振是本次單場次高，拿下第4勝。

小熊不僅在主場橫掃紅人隊拿下近期9連勝，近22場出賽戰績19勝3敗，而在主場締造15連勝，則已是隊史在1935年拿下主場18連勝以來的新高，根據球隊史學家哈蒂格（Ed Hartig）的說法，隊史最長紀錄則是1880年在湖濱球場（Lakefront Park）創下的21連勝。

本季小熊在主場戰績18勝5敗，今永昇太也直呼這主場有神祕力量，「我不是會相信我沒親眼看到的事情的那種人，但我可以感受到在瑞格利球場有一種力量，看不到、卻能感受得到。」

今永昇太指出，「一旦站上投手丘看著觀眾，那就會給你信心，我之前也說過，沒有其他任何球場的球迷能給予同樣的掌聲或是這樣的支持，所以我很感謝所有的球迷。」