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MLB／紅人捕手低級失誤自開本壘大門 教頭：我們當時都在大喊

記者陳宛晶／即時報導
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捕手史蒂文森(左)。(美聯社)
捕手史蒂文森(左)。(美聯社)

紅人隊今天以3：8輸給小熊隊，吞下7連敗，捕手史蒂文森（Tyler Stephenson）第4局不在狀況內的失誤，最終變成小熊的7分大局，紅人教頭法蘭柯納（Terry Francona）賽後指出，史蒂文森當時因打者、跑者影響到視線，才會導致這次疏失。

這記引起討論的play發生在四局下，紅人先發投手勞德（Rhett Lowder）該局連兩保送後傷退，菲利普斯（Connor Phillips）接手面對前兩位打者被敲安打、保送，先讓小熊擠回1分，史旺森（Dansby Swanson）在無人出局、滿壘局面打向三壘，三壘手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）接球後先踩三壘完成封殺，再傳向本壘，而史蒂文森接球踩壘後就讓開，並未意識到已非強迫進壘狀態必須觸殺，等於自己打開本壘大門還跟跑者說歡迎光臨。

小熊跑回這1分，場上仍是一出局、一二壘有人的大好局面，後續再有3支安打的串連，一口氣灌進7分大局，擴大為8：0領先。

賽後被問到問題出在史蒂文森視線被阻擾或溝通有問題，法蘭柯納表示，「我不清楚溝通的部分，但當時打者從他面前跑過去、三壘跑者衝向本壘，所以他沒看到。」法蘭柯納也提到，當時全隊都在休息區裡大喊，但問題還是發生了。

至於勞德的傷情，法蘭柯納表示，他的右肩感覺卡卡的，將在明天進行MRI檢查，但目前看來並非太嚴重的不適，「其實他想繼續投，但你希望一位投手能投到90哩中段的球速，還要解決大聯盟打者，當他的出手感覺不太對勁，我不認為應該讓他繼續留在場上。」

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