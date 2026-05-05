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MLB／大谷翔平本季最長先發 7局8K失2分又吞敗投

記者葉姵妤／即時報導
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大谷翔平吞下本季第2敗。(美聯社)
大谷翔平吞下本季第2敗。(美聯社)

道奇大谷翔平本季第6場登板，維持「單刀出擊」、只投不打，5日客場面對休士頓太空人隊，先發7局寫下本季最長投球局數，失2分來自2發陽春全壘打，另送出8次三振，但道奇打線沒給予火力支援，終場以1：2落敗，大谷吞下本季第2敗。

「投手大谷」連續兩場登板不打擊，也是本季第3次「只投不打」出賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，「我是觀察他（和他的肢體語言後）做出這樣的決定，只是想讓他能專注於投球，並且讓他的身體能休息，我覺得這樣對他最好。」

大谷此戰面對首名打者亞土維（Jose Altuve）就用99.5英里（約160.1公里）速球飆三振，首局投出3上3下、送2K。

2局下大谷投第1球就被率先上場的沃克（Christian Walker）轟出左外野陽春砲失1分，也是本季首度挨轟，之後連續抓下3個出局數、再賞2K。第3局被舒梅克（Braden Shewmake）再敲一發左外野陽春彈，連續兩局挨轟，道奇先陷入0：2落後。

之後大谷連續解決7名打者，直到5局下2出局後被連敲2支安打形成一、三壘有人，但成功三振亞土維化解危機，投完7局沒再失分。

此戰大谷先發7局是本季最長，用89球，被揮出4支安打包括2發全壘打，失2分，沒有投出保送，但有1次觸身球，另送出8次三振，防禦率0.97，但因等不到隊友的火力相挺，連兩場登板吞敗投，本季戰績2勝2敗。

道奇打線再次遭封鎖，全場敲6安，前7局面對太空人先發投手蘭伯特（Peter Lambert）僅出現3支安打，記分板上一路掛零，直到8局上面對太空人隊第二任投手金恩（Bryan King）才有所突破，寇爾（Alex Call）敲出二壘打，2出局後塔克（Kyle Tucker）安打攻下第1分，但也成此戰唯一分數。

大谷翔平 道奇 休士頓

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