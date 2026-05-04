MLB／道奇13安挺山本奪第3勝 大谷沒半支、24打席「安打荒」破紀錄

道奇隊以8：3擊敗太空人隊，繳出6局失3分優質先發的山本，在連3場無緣勝投後，終於拿到本季第3勝。(美聯社)

大谷翔平 的安打乾旱期還沒看到終點，但道奇 隊打線已經給予山本由伸足夠支援，以8：3擊敗太空人隊，繳出6局失3分優質先發的山本，在連3場無緣勝投後，終於拿到本季第3勝。

山本先發6局共用95球，被敲5安打、失3分，送出8次三振，首局就遭遇亂流，因安打、保送面臨得點圈有人，亞土維（Jose Altuve）敲安及山本暴投讓太空人各跑回1分，而他接下來回穩，直到第5局才再因柯爾（Zach Cole）的陽春砲掉分。

道奇罕見給予山本強大的火力支援，首局面對太空人「開門投手」歐柯特（Steven Okert）連3支安打串連攻下1分，在前富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）4.1局投球任內，更是狂敲8安打、灌進7分，弗里蘭（Alex Freeland）第二局、塔克（Kyle Tucker）第三局各敲一發陽春砲。

道奇火力直到鄧愷威登板才止歇，他在第六局太空人3：8落後時上場，中繼2局共用31球、18顆好球，被敲1安打、無失分，兩次三振分別賞給孟西（Max Muncy）、弗里曼（Freddie Freeman），第七局在一壘有人時面對大谷翔平，球數1好3壞後，以中外野飛球取得出局數。

大谷翔平此役3打數沒有安打、靠兩次保送上壘，至此已累積連24打席沒有安打，突破2020年在天使隊的連21打席，正在經歷生涯最漫長的「安打荒」。