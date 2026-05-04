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MLB／挑戰山本12年3.25億元紀錄難了？史庫柏手肘動刀恐掉價

記者陳宛晶／即時報導
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史庫柏。(路透)
史庫柏。(路透)

即將在今年季後成為自由球員，塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）卻在此時因手肘游離體必須進行移除手術，歸期未定，恐影響市場行情，一位美聯高層指出：「如果只是單純的游離體清除手術影響不會太大」，另一位美聯高層則指出，游離體有時是手肘韌帶損傷的前兆。

史庫柏在前一場出賽已經浮現不適、出現甩手動作，但原本仍朝著今天要先發出戰紅襪準備，直到最近一次傳接球後仍感覺不對勁，再次進行X光檢查，確認必須動刀，老虎球團及史庫柏本人都未透露預設歸期，而通常這類手術復健需要2到3個月。

老虎少了一位王牌投手，要在5月補上輪值空缺並不容易，而外界更關心的是這次傷情是否影響史庫柏的市場行情？一位美聯高層指出：「這要看他的傷勢狀況，如果只是游離體清除，那影響不會太大。」

但也有其他人抱持不同意見，認為游離體有時是手肘韌帶損傷的前兆，最終將導致TJ韌帶置換手術，如果史庫柏能在球季結束前健康復出，證實沒有其他併發問題，應該就不至於影響市場行情。

大聯盟史上最大投手合約由道奇隊山本由伸12年3.25億美元保持，史庫柏原本被預期將在今年季後挑戰這項紀錄，這際動刀帶來變數，大聯盟官網試圖尋找類似案例，但問題在於像史庫柏這樣的頂級強投本來就不多。

畢柏（Shane Bieber）2020年在守護者隊於縮水賽季拿到塞揚獎，2024年在合約年因手肘尺側副韌帶傷勢進行TJ手術，球季結束後與守護者簽下1年1000萬美元合約，附帶2026年1600萬美元選擇權，而他已在去年季中被交易到藍鳥隊；辛德賈德（Noah Syndergaard）在成為自由球員的前兩年幾乎都在傷兵名單度過，最終以1年2100萬美元合約加盟天使隊。

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